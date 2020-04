Chiusi in casa col proprio ego

(Tommaso Merlo) – Chiusi in casa abbiamo interrotto abitudini e perfino qualche vizio. Abbiamo dovuto posare maschere e asce di guerra e perfino qualche sogno. Una pausa indigesta oppure un’occasione storica per risvegliare la propria coscienza. Viviamo col pilota automatico. A duecento all’ora. La stessa strada con lo stesso traffico. Con mani e piedi che si muovono da sole. Verso la stessa meta, a fare le stesse cose. Ripetendo un copione che il nostro ego conosce ormai fino alla noia ed esegue da solo mentre la nostra coscienza dorme o cerca disperatamente rifugio altrove. Lo stesso tratto di metro, la stessa passeggiata al parco, alla stessa ora, rimuginando sugli stessi frammenti di passato, preoccupandosi degli stessi frammenti di futuro. Stessi personaggi, stessa trama. Abitudini malsane come super salutiste. Frasi fatte, luoghi comuni e poi via di corsa verso l’abitudine successiva. Perché non ci basta mai. Mai. Il piacere che garantiscono le abitudini è man mano più esiguo e fugace e quando un’abitudine non ci dona più nulla la rimpiazziamo con un’altra. Come bambini coi giochi. Illusi che il gioco successivo sia quello che finalmente ci appagherà appieno e potremmo smetterla con quella affannosa corsa e trovare finalmente pace e serenità. Con noi stessi, con gli altri, con la vita. Ma quella pace non arriva mai. Ma quel traguardo non arriva mai. Perché all’ego non basta mai. Perché l’ego non conosce la pace. E così corre, all’impazzata, da un’abitudine all’altra, da un miraggio all’altro. Abitudini ma anche vizi ma anche dipendenze. Roba, cose da fare. Una fuga perenne. Una distrazione perenne. Da se stessi. Come se le risposte fossero solo là fuori. Come se piacere e senso fossero solo là fuori. Come se “di più” fosse sinonimo “di meglio”. Ci rifugiamo in una vita scontata e prevedibile che ci fa sentire protetti e al sicuro. Perché tutto è programmato, perché tutto è noto e sotto controllo anche se in realtà non lo è affatto come ci ricorda questa pandemia. Ma l’ego ci inganna e ci fa insistere a testa bassa. Perché fanno tutti così, perché si è sempre fatto così, perché non ci sono alternative migliori. Reagendo invece che agendo. Seguendo strade tracciate da altri. Oppressi in una vita monotona e dannatamente piena di roba ma vuota di senso. Poi scoppia la pandemia e ci si ritrova rinchiusi tra quattro mura in compagnia del proprio ego. La paura della malattia e della morte è più forte di ogni abitudine ed illusione. C’è chi vive la reclusione come una fastidiosa pausa e scalpita affinché tutto ricominci come prima. Il proprio ego rimbalza tra le pareti domestiche ansioso di riiniziare ad intossicarsi di abitudini e riprendere la corsa verso il nulla. C’è chi invece intravede bagliori di luce. Un’occasione storica per arginare l’invadenza del proprio ego e risvegliare la propria coscienza. Per spegnere il pilota automatico e riprendersi la vita nelle proprie mani. Riscoprendo la propria unicità, la facoltà di poter scegliere e perfino d’intraprendere strade nuove. Nelle piccole cose come nelle grandi. Strade che non passano solo là fuori, ma anche dentro se stessi.

