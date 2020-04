Coronavirus, verso nuovo decreto: misure per altri 15 giorni

A quanto apprende l’Adnkronos, c’è stata oggi una riunione tra il premier Giuseppe Conte e i capidelegazione delle forze di maggioranza sul prossimo Dpcm con le misure di contenimento. Quello attualmente in vigore scadrà il prossimo 13 aprile, quindi si lavora in modo serrato sul nuovo decreto. Che dovrebbe ricalcare quello in scadenza, dunque mantenere il lockdown, anche se si sta ragionando su un lieve allentamento delle misure. In particolare, potrebbero essere consentite alcune vendite al dettaglio. Ad esempio, si sta prendendo in considerazione la possibilità di riaprire le cartolibrerie, mentre sulle classiche librerie non è stato deciso nulla: per queste una possibile riapertura sembra più complessa. Il Dpcm dovrebbe avere una durata di 15 giorni, riferiscono fonti di governo. La riunione di oggi, viene spiegato, è stata interlocutoria e altre ne seguiranno prima del week end.

