Tutela della salute. Chi provvede?

(Stefano Rossi) – L’art. 32, della Cost., recita al I comma: “ La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”. Nella sentenza n. 599, del 1987, la Corte Costituzionale così scriveva: “.. perseguimento di una sempre migliore condizione sanitaria della popolazione come uno degli obiettivi primari che la Costituzione assegna alla Repubblica”. Non vi è mai stato un dubbio della natura programmatica della norma pertanto spetta al legislatore determinare gli strumenti, i tempi e i modi dell’attuazione della tutela della salute. Purtroppo, il legislatore coincide con il politico.

La legge costituzionale n. 3 del 2001, è andata a modificare il Titolo V della parte seconda della Costituzione e il suo art. 117, rendendo la materia “salute” di competenza regionale; ma ci torneremo. Oggi è materia concorrente, cioè spetta allo Stato dettare le linee di principio ma le regioni hanno i compiti di disciplina e dettaglio. La riforma dell’arte. 117, cit., ha frenato la prassi di vedere norme statali che disciplinavano, nel dettaglio, questa materia, sovrapponendosi a quelle regionali. Così vi furono numerose sentenze della Consulta che ristabilirono la materia in favore delle regioni limitando gli interventi del governo centrale (sent. 282/2002; 12/2004).

Ma questa esigenza di “perfezionare” o per rendere “pura” (cioè, di vedere disciplinata la materia solo dalle regioni) si era già scontrata con la realtà. Per esempio, quando fu necessario nazionalizzare il divieto di fumare nei locali pubblici. Allora, la Corte Costituzionale, non ebbe problemi a dire che la materia non poteva ammettere differenze regionali che, in caso contrario, ci sarebbero state. Con la sent., n. 361/2003, si scrisse che la finalità di proteggere la salute rendeva necessaria una uniformità legislativa. Nessuno obiettò che ciò rendeva nefasto un sistema giuridico che, in casi gravi, sarebbe stato inevitabile uno scontro tra Stato, nella persona del governo, e le regioni.

Poi, riguardo il contenimento della spesa pubblica, sono ammesse incursioni statali che vanno a limitare ( giustamente) il limite alle spese regionali. Qui serve una precisazione. A parte la nota vicenda della vergognosa disparità di spesa tra una regione del Nord e una del Sud (una a caso, la Calabria), su prodotti come siringhe, ovatta, dispositivi; se si leggessero i bilanci regionali troveremmo voci del tutto lontane dalla reale competenza di una buona gestione della cosa pubblica in ambito regionale.

Ecco che, in un sistema partitico corrotto, ove le regioni sono la massima espressione, lo Stato è costretto ad intervenire, pur travalicando le sue competenze. Ma fuori da queste eccezioni la materia rimane di competenza regionale.

Concludo con le parole di Francesco Caringella, allora presidente di sezione del Consiglio di Stato, in Compendio di Diritto Amministrativo, Dike Giuridica ed., 2016, pag. 71: “ Ed invero, la disposizione costituzionale testé menzionata impone un sistema di riparto della competenza regolamentare tra Stato, regioni ed enti locali piuttosto rigido, che esclude in radice ogni possibilità di interferenza regolamentare dello Stato nelle materie di competenza regionale, sia esclusiva che concorrente, nemmeno sub specie di atti di delegificazione. Se ne desume una netta separazione tra competenze regionali e statali”.

————

Ancora questa mattina, a radio 24, Giulio GALLERA, incalzato da una domanda relativo al ritardo della regione Lombardia che non avrebbe adottato misure adeguate, come invece la regione Lazio, avrebbe dato la colpa al governo. Giuseppe Conte, nella diretta del 7 aprile, rispondeva alla giornalista Veronica di Benedetto Montalcini, secondo cui il governo avrebbe fatto poco e in ritardo. Il presidente ha risposto nella prima parte in modo generico per trovare poi le parole giuste; che sono arrivate nella seconda parte della risposta. Evidenziando appunto la competenza regionale.

Ora, i pochi fortunati lettori sapranno che la materia è regionale e che allo Stato spettano compiti residuali, di principio e comunque generali. Il suo intervento è giustificato solo quando le regioni latitano o, peggio, speculano. E così è avvenuto anche per questa pandemia da un coronavirus.