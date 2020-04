Come ci vede la Germania

“In Italia la mafia non aspetta altro che una nuova pioggia di denaro da Bruxelles“.

(Stefano Rossi) – Così, senza pietà sul quotidiano Die Welt, che in tedesco vuol dire il mondo.

E giù critiche a non finire.

Ma se per un attimo potessimo vederci da lontano con occhi più distaccati, con serenità, ai più equilibrato un dubbio verrebbe.

E mi spiego subito.

Noi siamo intrisi di politica e informazione ipocrita che si potrebbe pensare a quintali.

Pensate a cosa possa passare per la testa di un tedesco quando in Italia, CASO UNICO IN EUROPA, sono scoppiati disordini e rivolte nelle carceri e la polizia penitenziaria non ha fatto nulla.

Il motivo sarebbe stato il rischio del contagio hanno riferito TUTTI i TG!

Errore madornale!

Fake news!

Dietro ci sono state le tante organizzazioni criminali e mafiose che, in piena emergenza coronavirus, hanno approfittato per indebolire le istituzioni, ancora una volta.

Le carceri, essendo luoghi chiusi, erano e sono luoghi sicuri, sia pure a certe condizioni. E il motivo scatenante è stata la riduzione dei colloqui per limitare il rischio del contagio.

Decisione per altro sacrosanta.

A Roma, una donna napoletana è salita sull’auto della polizia inscenando una sceneggiata ammaccando il cofano senza che nessuno intervenisse.

Altre si sono buttate per terra al grido “Fuori tutti”.

Nei vari istituti di pena, la folla, minacciava e contestava brutalmente chi in divisa rappresentava lo Stato.

In Germania sarebbero stati tutti arrestati!

Pensate che in alcuni penitenziari sono evasi ferendo le guardie.

Avete sentito un solo politico lamentarsi?

Avete sentito un solo politico gridare allo scandalo? Di sparare? Di sedare per ristabilire il senso dello Stato?

No.

Anzi.

Il capo del nostro Stato, si è forse arrabbiato? Ma neanche per sogno. Ecco le sue pacatissime parole su un fatto inaudito: “Massimo impegno per migliorare le vostre condizioni”.

Il Papa si è schierato a favore dei detenuti. Poi si è pensato ad un provvedimento per farne uscire a decine di migliaia.

Tra questi ci sono moltissimi mafiosi pronti a riprendere le armi e taglieggiare nuovamente i cittadini.

Nessuno che abbia detto la cosa più ovvia, sparare in caso di evasione, sedare ad ogni costo, anche duramente. Solo dopo, solo dopo aver deposto ogni intento violento, si sarebbe potuto parlare di qualche miglioramento. Ma mai sotto minaccia dei galeotti e delle loro cosche agguerrite.

Per noi, tutto questo cascame di mondezza, purtroppo è pane quotidiano.

Per fortuna, non tutti i Paesi sono nelle nostre condizioni.

Quando poi le inchieste di Bruxelles ci dicono che le truffe e furti di danaro in Italia, grazie alle mafie, hanno riempito gli scaffali, ma cosa diavolo devono pensare non solo i tedeschi ma tutte le brave persone??????