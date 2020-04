Dieci giornate perse

(Pietrangelo Buttafuoco) – EMERGENZA sanitaria, emergenza finanziaria. Venerdì scadono i famosi dieci giorni che Giuseppe Conte ha dato all’Europa per decidere sul da farsi. Tutto e il contrario di tutto si può dire in tema d’istituzioni transnazionali e sulla UE ma Giuseppi che è uomo del sud un’idea già se l’è dovuta fare. Per tramite di sentenza che la saggezza popolare l’ha ben scolpita da sempre: ama chi t’ama se vuoi averne spasso, perché amare chi non t’ama è tempo perso. Se ne accorgerà venerdì, dunque: dieci giornate tutte perse.

