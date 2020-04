Il Covid e i tulipani degli olandesi

Parlando dei fatti di casa nostra, la perdita di gettito fiscale si aggira attorno ai 6 miliardi l’anno, pari ad un fatturato prodotto in Italia di circa 20 miliardi di euro (fonte Espresso anno 2019). E fra questi paradisi europei il più gettonato dai capitani d’industria italiani (quelli che si possono permettere di pagare i professionisti principi dell’elusione fiscale), c’è L’Olanda. Basta avere una casella postale, trasferirci la sede legale e il gioco è fatto. Vi do un assaggio: FCA (leggi Agnelli), MediaForEurope (leggi Mediadet/Berlusconi), Cementir (leggi Caltagirone), e poi Eni, Enel, Exor, Ferrero, Prysmian, Saipem, Telecom, Illy, Luxottica. Ahh dimenticavo la new entry di 2 giorni fa’: anche Campari ha preso il volo per l’Olanda. Altre entrate erariali italiane che se ne vanno. E potrei continuare.

Apro parentesi: signori Berlusconi, signori Agnelli e tutti gli altri volponi di casa nostra: non vi rimorde la coscienza in questo momento a sottrarre entrate al vostro Paese? Avete accumulato tanti di quei soldi da poterci campare nel lusso altre 10 vite, voi e le vostre discendenze. Sicuri di potervi ancora guardare allo specchio quando milioni di italiani oggi temono per il loro futuro e quello dei loro figli? Signor Silvio Berlusconi non sarà con 10 milioni di euro alla sanità lombarda che lei si sarà lavato la coscienza, per lei sono una mancetta.

E fa veramente schifo, mi si perdoni il termine forte, vedere oggi questa Olanda che, dopo anni di gioco sporco, con protervia ed egoismo inqualificabile, oggi nega uno sbocco solidale a questa crisi sanitaria ed economica che tutti gli Stati europei, anche loro, stanno attraversando. Gli Olandesi in queste ore non si stanno accontentano di dire no a qualsiasi strumento di debito comune assistito da garanzia solidale, loro non vogliono neanche che si ricorra ad un Mes senza condizionalità. Della serie: ti do i soldi ma poi ti inchiodo con condizioni capestro (Grecia docet). Roba che rasenta lo strozzinaggio.

Ciechi e miopi i signori che vendono tulipani. Quanto potranno mantenere i loro begli indici di bilancio se tutto l’Euro Sistema andrà in default? (perchè lo spettro c’è, è concreto). Quanto passerà prima che i loro clienti esteri comincino a ridurre gli ordini? Quanto passerà prima che anche la loro economia, provata dal calo dei consumi interni, cominci a perdere colpi? Ma, soprattutto, quanto ancora potrà continuare a fruttargli questo giochetto del dumping fiscale se quasi tutte le economie globali andranno, come si paventa, in forte recessione?

Ecco, cari Olandesi, su queste entrate potete già metterci la croce sopra. Se fate saltare il banco europeo di tasse italiane e non solo, ne vedrete ben poche. E i vostri tulipani ve li potrete mettere…. solo sulle vostre finestre.