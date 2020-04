Per i tedeschi no eurobond e Italia uguale mafia (Die Welt): c’è solo l’Italexit

(Marco Giannini) – Una certa narrazione continua ad associare gli eurobond, cioè la condivisione tra tutti gli Stati sia dei futuri investimenti che del debito pubblico, con i Coronabond, SURE ecc: questi due ultimi strumenti sono palliativi perché non cambiano l’impianto UE, mentre gli eurobond riformerebbero la radice. L’eurocrazia con i politicanti, suoi mandarini, presto ripeterà il mantra “ci sono anche altri strumenti”: questo mantra è una menzogna, senza Eurobonds non si può essere una vera Unione.

PD, 5s, Conte (gli ultimi due mi stanno piacendo) ecc, di fronte a una rinuncia totale al MES da parte dell’Eurogruppo (non un pregio ma un dovere), davanti ad una formuletta come le summenzionate (Coronabond, SURE ecc) ma senza eurobond dovrebbero immediatamente ammettere: l’Unione Europea non esiste! Ecco io dubito lo farebbero ed anzi ripartirebbe la barzelletta dell’Europa dei popoli.

Dalle parti della UE hanno perfino provato a far credere che i SURE fossero soldi prestati dagli Stati alle aziende in difficoltà per il COV-2 quando invece sono finanziamenti raccolti sui mercati (da banche private).

Tanto per essere chiari la moneta doveva essere l’ultimo tassello della UE ma fu unificata immediatamente in un modo che ha permesso alla Germania di guadagnare un 20% di competitività sul principale competitor italiano (secondo “l’Assioma della mela”). Imponendo la costruzione di una moneta su misura per lei (questo 20%), la Germania con i nostri politici complici ci ha condannato al crollo del benessere (domanda interna), alle svendite, ai tagli, alle chiusure, alle tasse, quindi alla disoccupazione.

Gli Eurobond se approvati, potrebbero (ma non è per niente scontato!) andare a finanziare una detassazione sulle nostre merci per recuperare questo svantaggio creato artificiosamente! Per poterci riuscire la nostra Nazione dovrebbe necessariamente imporsi una seconda volta su Germania (e Olanda e Francia ecc) in sede politica e dubito che riuscirebbe (già ottenere Eurobonds sarebbe un miracolo)… In USA gli Stati più ricchi finanziano in parte quelli svantaggiati secondo un federalismo solidale mentre in UE la volontà è ottusamente opposta: se assistiamo allo sfacelo (crollo di ponti come ad Aulla e Genova, alluvioni e terremoti non sanati, ospedali e forniture carenti ecc) è a causa della politica germanocentrica dei tagli: lo Stato non può funzionare se tenuto “affamato”. Invece di una UE davvero unita leggiamo il Die Welt uno dei principali quotidiani tedeschi affermare che i soldi dati all’Italia finirebbero alla…mafia!

Voglio ricordare alla Germania intera che per oltre 20 anni ci siamo svenati con il cambio fisso (l’euro) dilapidando ricchezza in suo favore (tra una accusa e l’altra, tra un pizza e un mandolino e mafia… non scordiamocelo).

Riflessione: Se 30 anni fa vi avessero detto: secondo voi è una unione quella in cui un partner ottiene solo i “pro” mentre i “contro” (il nostro debito) non li accetta? La Germania dice “noi tedeschi non vogliamo il debito italiano”, ecco, “tedeschi”, “italiano”…in questi termini riscontrate mentalità europeista o fortemente nazionalista?

Ps: Lo abbiamo visto anche con la chiusura delle frontiere tedesche e francesi ai migranti, con le marinaie tedesche che speronano con azioni criminali l’Arma dei Carabinieri (assolte solo per mano di forti pressioni politiche internazionali in primis UE): se un italiano avesse fatto lo stesso contro la polizia tedesca in mare o a un posto di blocco alla dogana?

Conclusione: caro Die Welt speriamo un giorno di risponderti con l’Italexit, questa UE dei popoli, in realtà una Germania allargata, è un fake.