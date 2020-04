Germania e PD, un giovedì santo, crocifissero l’Italia sotto la scritta MES. L’invidia di Giuda.

(Marco Giannini) – 4 anni fa, un giovedì Santo, presentai in Parlamento il mio saggio economico euroscettico, ma se oggi, sempre in un giovedì Santo, Gualtieri (PD), Gentiloni (PD), Sassoli (PD), fingono emozione di fronte al cadavere dell’Italia, significa che la Democrazia è stata schiavizzata dalle lobbies finanziarie che dirigono il burattino UE: Gualtieri ha firmato il MES.

Proprio lui festoso rappresentante, come gli altri menzionati, della forza politica che nel 2018 più di tutti perse le elezioni.

E Gualtieri ha firmato proprio il Trattato della Merkel, di Regling, di Hoekstra, del Die Welt ecc. Se M5s e Conte non lo rigetteranno, significherà che i nostri governanti approfittando del virus, hanno definitivamente venduto l’Italia. Alcuni importanti quotidiani nazionali riportano questa frase attribuita a Conte “adesso bisognerà spiegare bene che non lo attiveremo” ed essa non sarebbe altro che la deprimente confessione di un atto sconsiderato contro gli interessi degli italiani, di una intera Nazione: comprensibilissimo se ne vergognasse.

In pratica la spesa sanitaria legata al Covid sarà finanziata a debito, senza altre condizioni, ma, alla prima occasione, entreranno in vigore tutte le… condizioni(!) cioè le riforme strutturali tanto care ai tedeschi (peraltro sempre così carini nei nostri confronti), inoltre dovremo ripagare i prestiti ricevuti. Saremo condannati a un “Mario Monti” perenne, a prescindere da chi vincerà le elezioni. Forse non capite che ciò significa finire in scenari peggio che greci, visto che, per dirne una, le sofferenze della Deutschebank, pari a 15 volte il PIL tedesco, saranno scaricate proprio sul nostro paese per il “principio dei vasi comunicanti”. In questi giorni si è visto di tutto perfino la confusione creata ad hoc tra eurobonds e coronabonds (picche anche su quelli peraltro) e a Bruxelles, Berlino (e in Italia il PD e i giornali di regime) hanno mangiato e vivacchiato come i proci nemici di Ulisse, confondendo la questione economica con quella sanitaria, con i morti…

Leggo riferimenti su Caporetto ma qua non trattasi di sconfitta ma di inaudito tradimento e chi tradisce è un traditore. Dopo Caporetto potemmo rialzarci mentre il MES ci incatenerà a tempo indeterminato con tagli (es. ospedali), tasse, svendite, privatizzazioni, disoccupazione e miseria nera: Il MES non è altro che una strategia mirata a salvare capre e cavoli tedeschi a spese nostre. Tutta la trattativa è stata condotta, ovviamente, lontana dalle telecamere (perché? Non sarebbe il caso di imporre democraticamente lo streaming)? Oltre al MES non c’è traccia di eurobonds e, come avevo previsto proprio ieri ( https://infosannio.wordpress.com/2020/04/09/per-i-tedeschi-no-eurobond-e-italia-uguale-mafia-die-welt-ce-solo-litalexit/ ) i media spacciano per essi dei meri palliativi con sempre i vari Gualtieri, Gentiloni, Sassoli a raccontare l’opposto reputando gli italiani una massa di imbecilli. Con codesti palliativi arriveranno soldi, sempre a debito ovviamente, per disoccupati, CIG e aziende piegate dalla crisi sanitaria, e saranno erogati per lo più dai soliti grossi soggetti finanziari privati, con in aggiunta la garanzia degli Stati, ovvero, con la prospettiva scontata di violente ritorsioni dei mercati alla voce spread (con i cittadini costretti a pagare, umiliati, presi in giro ed accusati di “tepito e mafia” dai tedeschi tra una pizza e un mandolino); rendiamoci conto cosa accadrà anche a causa del blocco (a mio parere sacrosanto) dell’economia, è la pagina più nera della nostra storia.

E mentre tutti i paesi del mondo (USA, Inghilterra, Cina, Russia ecc) emettono moneta per far fronte alla crisi sanitaria i nostri governanti si rifanno sulla povera gente. La cosa che fa più rabbia è che chi ci rimetterebbe di più con l’Italexit sarebbe proprio la Germania, i tedeschi lo sanno, eppure, i mandarini degli alti prelati megastipendiati di Bruxelles, cioè i nostri politicanti (solo nel più ridicolo dei casi eletti dai cittadini) da anni mentono e lavorano per loro! Dite che fanno invidia a Giuda?

A tal proposito, proprio ieri, il Die Welt si era divertito a insultarci affermando che noi italiani finanziamo la mafia, è il modo della Germania di procedere nelle trattative, tanto poi tranquilli, ci pensano i nostri media a parlare di Europa solidale; altre volte i tedeschi esternano dichiarazioni anti italiane, lontani dalle telecamere, salvo poi smentire davanti ad esse…e ieri infatti, dopo la vicenda Die Welt, alcuni network tedeschi hanno riproposto il solito giochetto.

Postilla finale:

La Deutschebank convinse MPS a incatenarsi a quei famosi derivati letali scassinandola per decine di miliardi. Strano che certa Magistratura e il Fatto, invece di fare buona informazione, abbiano convinto parte degli italiani che “se so magnati tutto li corrotti”… Decine di miliardi di euro non sono i milioni di euro che sicuramente si sono “magnati” e per i quali devono pagare? Ma vi rendete conto di come siete vergognosamente bufalari nascondendo le colpe dell’alta finanza o al massimo scrivendone in modo troppo difficile in pagine apposite che non legge mai nessuno? Fateci caso il neoliberismo in tutto il mondo agisce così: individua un paese ricco o strategico (Italia, Brasile, Venezuela, Ucraina ci sono andati vicini anche con Netanyahu ecc) mette nel mirino un capo di Governo eletto democraticamente, cerca le sue magagne (spesso riprovevoli ci mancherebbe, ma interne), lo abbatte con un golpe bianco accompagnato magari da Magistrati, Femen, Sardine, gruppi LGTB, Grete ecc e infine impone sacrifici, svendite, tagli sulla popolazione. Alla fine la nazione viene messa in mano a dei banchieri con l’immancabile fake diffusa nelle menti dei cittadini del “quello là s’era magnato tutto e adesso tocca a noi espiare”.

Meditate e buona Risurrezione.