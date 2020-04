I due contrari di “Giuseppi”

(Pietrangelo Buttafuoco) – Per il M5S la scena più bella – politicamente più forte – resta ancora quella di Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista ospiti di Lucia Annunziata su Rai3. Il governo gialloverde era ancora di là da venire, così quello del dopo – il governo giallorosso – e i due, in quella campagna elettorale, andando in coppia nel talk della tivù rossa erano tutto il contrario di ciò che da sempre incarna l’establishment, i Giuseppi e il regime, va da sé, rosso. Qualcosa ci fa dire che ancora oggi, quei due, sono gli stessi di ieri. E qualcosa faranno.

