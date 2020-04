Il vero spread? Più si ha bisogno di aiuto, meno soldi arrivano

(Morya Longo – Il Sole 24 Ore) – Nel mondo ideale la medicina dovrebbe essere proporzionale alla malattia, non alla capienza del portafoglio del paziente. Ma il mondo ideale non esiste. Tanto meno in economia.

Lo dimostrano i pacchetti di aiuti che ogni Stato sta varando per far fronte all’ emergenza coronavirus: in Europa i Paesi più colpiti da questo virus, cioè Italia e Spagna, sono tra quelli che stanno mettendo in campo le minori risorse in percentuale al Pil per farvi fronte. I dati, elaborati da Pictet Asset Management escludendo le garanzie statali, parlano chiaro: al 31 marzo l’ Italia aveva messo in campo risorse statali pari all’ 1,4% del Pil, la Spagna pari all’ 1,3%, la Francia pari all’ 1,8% e la Germania pari al 3,5%.

Col paradosso che ai Paesi che più hanno bisogno di una cura da cavallo è arrivata la medicina annacquata. Motivo: il caso ha voluto che i Paesi più colpiti dal virus fossero anche quelli con il “portafoglio” meno capiente. Cioè quelli più indebitati e meno forti in termini di bilancio pubblico.

Questo dato di fatto non va dimenticato in questi giorni in cui l’ Eurogruppo cerca a fatica di elaborare una risposta comune europea all’ emergenza. Perché se la risposta viene lasciata ai soli Stati nazionali, è inevitabile che non sia proporzionata all’ emergenza sanitaria ma allo spazio di manovra che ogni bilancio pubblico ha. Ma è inevitabile anche un altro elemento: che i mercati finanziari, cioè quel luogo dove gli Stati reperiscono le risorse, facciano pagare tassi d’ interesse sempre più alti ai Paesi indebitati (come l’ Italia) e più contenuti a quelli meno indebitati (come la Germania o i Paesi nordici). Aumentando il divario tra forti e deboli.

Il massiccio intervento della Bce ha calmato gli animi (e gli spread) sui mercati in maniera considerevole, mitigando questo effetto vizioso. Ma questo da solo non basta: è stato sufficiente un nulla di fatto all’ Eurogruppo per far balzare lo spread BTp-Bund sopra i 200 punti base. Ma se anche si guarda un arco temporale più ampio, il risultato non cambia: dal 21 febbraio, data in cui da Codogno è iniziata l’ emergenza coronavirus fuori dalla Cina, i rendimenti dei titoli di Stato si sono mossi in direzioni diverse nei vari Stati.

I tassi dei BTp decennali sono saliti di 75 punti base, da 0,91% a 1,66%. I tassi decennali spagnoli si sono mossi in maniera quasi analoga: per loro il rialzo è stato di 61 punti base, arrivando a 0,84% (comunque meno di quanto l’ Italia già non pagasse prima del virus). Sono saliti un po’ meno quelli francesi (+37 punti base) e di soli 12 punti base quelli tedeschi. Che restano a -0,31%. Si può dibattere sulla cicala e la formica, sul fatto l’ Italia avrebbe dovuto pensarci prima. Ma oggi l’ emergenza è tale che se non si uniscono le forze la spaccatura dell’ Europa rischia di diventare insanabile.

@MoryaLongo