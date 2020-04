Cari Olandesi

(Tommaso Merlo) – Se non siete capaci di solidarietà nemmeno in un momento drammatico come questo, allora non siete degni di far parte della comunità europea. È disgustoso che per voi vengano prima meschine questioni di soldi quando in tutto il continente si registrano decine di miglia di morti. Voi siete una esigua minoranza eppure avete l’enorme potere di ricattare l’intera Europa e determinarne le scelte politiche ed economiche. Un potere sproporzionato di cui state abusando. In un momento così drammatico, se aveste un minimo di sensibilità democratica e di umanità, non vi impuntereste su bieche questioni finanziarie, ma assecondereste il volere della cordata dei paesi del sud che chiedono misure adeguate a fronteggiare una crisi che li sta devastando. Assecondereste il volere della maggioranza dei cittadini europei. Mettersi di traverso è da irresponsabili. Lo è economicamente perché le macerie della crisi travolgeranno anche voi. Lo è politicamente perché un Europa egoista e meschina in cui serpeggia diffidenza e beceri stereotipi, non ha senso di esistere. Perché un Europa disumana dove i soldi vengono prima della vita dei cittadini, non ha senso di esistere. Voi e tutti i paesi sovranisti siete liberi di pensarla come volete. Anche di ritenere l’Europa giusto una moneta e un mercato comune e quindi un mezzo per perseguire i vostri interessi nazionali. Quello che però non dovete permettervi di fare, è di ostacolare gli altri popoli nello sforzo di cooperare in questa crisi e nel costruire un’Europa all’altezza dei tempi. Un Europa politica e sociale, dotata di cuore e di forza sufficiente per affrontare le sfide tutte globali che ci attendono. Se voi e tutti i paesi sovranisti non siete pronti o interessati all’impresa, pazienza. Assumetevi però le vostre responsabilità e lasciate che gli altri stati membri procedano senza di voi. Da soli sarete liberi di perseguire le politiche contabili con tutto il rigore che desiderate, potrete sfogare il vostro egoismo nazionalista fino in fondo condannandovi all’irrilevanza. Ma almeno non darete fastidio agli altri e non impedirete alla stragrande maggioranza dei cittadini europei di vincere insieme questa pandemia e di proseguire la strada per il sogno continentale.

