Toti: elezioni locali a inizio estate. La richiesta piace anche a Campania e Veneto

(msn.com) – “Se l’emergenza del coronavirus sarà rientrata, bisogna che la tornata di elezioni amministrative si celebri all’inizio dell’estate e non nell’autunno prossimo, quando magari ci troveremo di fronte a una seconda ondata di contagi”. Lo dice, in un’intervista al Corriere della Sera, il governatore della Liguria Giovanni Toti. Come si è visto con lo scontro a distanza a reti unificate tra Giuseppe Conte e parte dell’opposizione, “il Paese non può permettersi sei mesi di campagna elettorale permanente, per giunta in un momento così drammatico per la nostra storia”.

Zaia e De Luca favorevoli

Sul tema “ho avuto non solo un colloquio con la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, ma ho anche affrontato la questione con alcuni colleghi governatori che sono del mio stesso avviso, di centrodestra e centrosinistra. Da Luca Zaia in Veneto a Vincenzo De Luca in Campania”. Il 4 maggio il Paese “entrerà nella fase 2. E’ chiaro che la nostra vita, nell’attesa che tutto ritorni a com’era prima, sarà diversa da com’è adesso; non saremo più chiusi nelle nostre case, le aziende riapriranno, la gente tornerà a lavorare. Il tutto ovviamente seguendo le precauzioni, rispettando il distanziamento sociale. Allo stesso modo, si possono anche celebrare le elezioni amministrative. Il tempo c’è, le date anche. Il 28 giugno o il 5 luglio”.

Vogliamo le amministrative

I numeri dell’emergenza coronavirus “confermano che la situazione è in miglioramento”. Un pezzo di questo Paese “si è sentito defraudato di quel ritorno alle elezioni politiche che la nascita del nuovo governo Conte e della nuova maggioranza giallorossa ha evitato. Procedura costituzionalmente legittima, sia chiaro, ma che ha indubbiamente scontentato gli elettori del centrodestra. Adesso sono in programma le amministrative. Non possiamo permettere che slittino, se non ce ne sarà il bisogno”.

Nel frattempo rigore e attenzione

“Bisognerà prevedere misure di sicurezza per dare il via ad una ripartenza anche graduale. Nel frattempo, per oggi e domani dobbiamo essere attenti e rigorosi, perché solo così la nostra vita potrà ritornare alla normalità”. Così il presidente della Regione Liguria, Giovanni Toti, in un video postato sulla sua pagina Facebook per fare il punto sui dati di oggi relativi all’emergenza coronavirus. Sicuramente – ha aggiunto – da lunedì potremmo prevedere l’avvio di alcune opere ad esempio per i concessionari balneari o per chi possiede un orto e un appezzamento di terra che ne fa un uso personale, così come qualche piccolo lavoro edile lasciato e metà”. “Nella convinzione – conclude Toti – che gli italiani stanno imparando a convivere con il virus e che non potremo stare chiusi in casa fino alla fine del contagio. Anche perché i soldi promessi dl governo non sono ancora arrivati e tante imprese e tante aziende si devono rimboccare le maniche per iniziare un percorso di normalità”.