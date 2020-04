Caro Tommaso Merlo, premetto che ti considero un grande giornalista, onesto, sensibile e coraggioso, ma la lettera aperta agli olandesi non la condivido nel contenuto.

Nella tua lettera chiedi agli olandesi solidarietà nei confronti dei Paesi dell’Europa del sud, tra cui l’Italia. Quasi la pretendi questa solidarietà, forse in nome di un principio Cristiano che si può apprezzare ma non imporre. Sappiamo tutti che cosa è l’Europa: una unione economica con una moneta unica e niente di più. Questo lo abbiamo sempre saputo, accettandone le regole comuni che sono economiche e niente di pìù. Certo a parole i nostri governanti europei hanno sempre promesso una unione più politica e soprattutto fiscale, preludio essenziale alla casa comune vera di tutti gli europei.

Ma poi nella realtà succede che ogni nazione europea pensa a se stessa e diventa inamovibile su delle questioni di principio che sono soprattutto economiche. Sulla fiscalità il nord Europa non vuole essere ingabbiato da regole comuni e i Paesi del blocco mediterraneo sono recalcitranti a fare ordine nelle proprie case. Ne consegue una Europa a due velocità, con i virtuosi che la casa la mantengono in ordine e i viziosi che l’hanno lasciata in disordine da quando l’Eurozona è nata.

Dunque, siamo in una impasse dal quale non si esce perché il nord Europa non si fida del sud Europa, e in cui il nord Europa non rinuncia ai vantaggi dell’essere stati virtuosi da sempre, e che si traducono nell’offerta di regimi fiscali molto competitivi per gli investitori. Di contro il sud del continente europeo, e soprattutto l’Italia, hanno avuto 20 anni per avvicinarsi ad un modello di virtù che ci avrebbe avvicinati alla Olanda, alla Germania, alla Finlandia e alla Danimarca, ottenendo in cambio una credibilità che oggi sembra proprio non esistere.

Apparentemente le ragioni delle divisioni all’interno del continente sembrano tutte legittime ma così non è. E vi spiego perché. L’Italia ha avuto 20 anni di esperienza europea per ridurre il mostruoso debito pubblico, per riformare l’assetto statuale dello Stato, come ad esempio l’azzeramento delle autonomie regionali che come stiamo drammaticamente constatando con la pandemia, sono solo fonte di ritardi e conflitti di competenza con le prerogative dello governo centrale; per non parlare degli immensi costi per mantenerne queste inutili autonomie e i centri di corruzione ad essi correlati. Abbiamo avuto 20 anni per un serio contrasto alla evasione fiscale (la prima in Europa) arrivata a quota 190 miliardi (27% del PIL); in ritardo per una seria lotta al fatturato delle mafie, stimato annualmente intorno a 180 miliardi di euro; in ritardo per realizzare infrastrutture funzionali alla modernizzazione del Paese; in ritardo per efficientare la burocrazia su cui poi si incardina l’interlocuzione tra sistema Paese e investimenti produttivi provenienti dall’estero. Abbiamo avuto 20 anni per migliorare il peggior ceto politico d’Europa e per rendere più snella e produttiva la vita parlamentare della nazione.

Caro Tommaso, ma che colpa hanno Olanda e Germania se in questi 20 ci siamo solo limitati ad evitare l’attivazione di procedimenti di infrazione contro la nostra indisciplina e inaffidabilità? Che colpa hanno i Paesi virtuosi se noi elettori abbiamo mandato in parlamento degli incapaci e dei ladri?

Si, è vero che nei summit europei siamo sempre stati accolti con i sorrisi benevoli della Merkel, di Rutte e ora della gentilissima e cordialissima Ursula, ma facciamo attenzione ad una semplice cosa: dopo i sorrisetti di circostanza sono arrivati i piedi puntati per terra sulle questioni europe che contano. Puntare i piedi per terra è stato il loro modo paraverbale di farci capire che la nostra casa era ancora in disordine e che dovevamo sbrigarci. Poi all’improvviso è successo il cataclisma del Covid19 e tutti i nodi degli ultimi 20 anni sono venuti al pettine, e ora pretendiamo una solidarietà europea che non meritiamo, perché abbiamo mandato a rappresentarci in parlamento dei parassiti, e i nostri amici europei lo sanno benissimo.

Che fare allora? Caro Tommaso, la voce grossa di Conte nel prossimo summit non cambierà nulla. Ormai è troppo tardi per correre ai ripari, ed è forse giunto il momento di ammettere che non siamo degni di stare nell’Eurozona. Siamo giunti al prendere o lasciare. Io lascerei per guardare, come ho già scritto in altri post, verso l’Asia centrale e la Cina.

Un abbraccio