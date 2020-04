Italiani: poco buon senso

(Stefano Rossi) – Da domani 14 aprile riapriranno le librerie in forza del decreto governativo. È scoppiato il caos. La regione Lombardia, che non avrebbe preso decisioni in difesa della salute dei suoi cittadini perché, a suo dire, attendeva il governo di Conte, finalmente ha preso una decisione autonoma, terrà chiuse le librerie. La Filcams Cgil, il sindacato dei servizi e del terziario, l’ha definito subito un “provvedimento retorico, inutile e dannoso per la salute delle persone e dei lavoratori”. Non ci sarebbero le garanzie e non saprebbero, dicono, come sanificare le librerie.

Gente che prima si lamentava delle restrizioni e ora si lamenta delle riaperture.

Fossi in Conte aggiungerei una postilla: “Grazie alle osservazioni della Cgil le librerie saranno le ultime a riaprire”.