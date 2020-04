La rimozione dei morti

(Tommaso Merlo) – Rimuovere i morti è un modo con cui l’umanità ripete i propri errori. Giorno dopo giorno le vittime di coronavirus stanno diventando un maledetto numero che si ostina a non scendere abbastanza. Morti o non morti, il mondo vuole ripartire. Al più presto e come nulla fosse. Lo vuole il mondo degli affati ma anche le persone annoiate tra quattro mura. Produttori ma anche consumatori. Il mondo dei soldi si agita, fa pressioni. Come se migliaia di morti fossero ormai casse di legno da sistemare da qualche parte e un brutto ricordo da liquidare. È così che l’umanità perpetua le sue follie. Come quella della guerra. In cui i morti dei nemici non contano nulla mentre i propri giusto il tempo necessario per alimentare la propaganda e per preparare il terreno a nuovi guerrafondai e nuove ragioni per cui valga la pena uccidersi a vicenda. Una rimozione ancora più facile da quando le guerre si combattono dall’altra parte del mondo e lanciando bombe dal cielo. Meno sono i morti e più lontano periscono, più facile è dimenticarsene. Una bandiera su una bara, qualche frasetta di circostanza e poi via a produrre armi e trovare nuove scuse per usarle. Rimozione. Dei morti, del dolore, delle proprie responsabilità, della verità. Come dopo ogni tragedia. Dopo terremoti e alluvioni che si ripetono da sempre e una volta digerito il trauma si continua a costruire maldestramente devastando il territorio. Stessa trama. Qualche sfortunato, qualche parolina retorica e poi tutto come nulla fosse. Come la strage quotidiana di poveri ed emarginati. Invisibili e silenziose vittime dell’ingiustizia sociale. Più che rimosse. Nemmeno considerate. Come la strage nel Mediterraneo dove da anni annegano migliaia di esseri umani. Ci si è abituati pure a quelli. Perché stranieri, perché dalla parte sbagliata, nel momento sbagliato. Morti rimossi con un colpo di telecomando. Per continuare la propria vita con la coscienza pulita. Come nulla fosse. Poi è arrivata la pandemia. È stata dura crederci, ma dopo anni a guardare le tragedie degli altri seduti sul proprio divano, la paura si è insinuata nella casa e nella testa anche dei menefreghisti e di chi si riteneva inviolabile e di chi ha fatto il callo a tutte le disgrazie altrui. Le bare si accatastano negli obitori delle proprie città. Numeri spaventosi. Persone alla fine della propria esistenza e altre con un sacco di vita che gli pulsava ancora nelle vene. Persone morte sole, coi parenti rilegati in casa. Senza una parola di conforto, senza un perché. Persone morte per salvarne altre. Eroi e persone comuni. Persone che meriterebbero verità e che il mondo si interrogasse su quanto è successo. Per non ripetere gli stessi errori, per non ripetere le stesse follie. Ma il mondo scalpita e le vittime stanno già diventano un dannato numero che si ostina a non scendere abbastanza. Il mondo vuole ripartire al più presto. Lo vuole il mondo degli affari ma anche le persone annoiate tra quattro mura. Produttori ma anche consumatori. Lo scaricabarile è già iniziato così come la manipolazione della verità. Presto arriverà il tempo delle cerimonie, della retorica e delle lapidi. Poi si potrà finalmente rimuovere del tutto i morti e con essi questa triste pagina della nostra storia. E ricominciare. Come nulla fosse.

