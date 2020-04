“Che abbiamo fatto di male?”: parla il protagonista della maxigrigliata di Palermo

(Salvo Palazzolo – repubblica.it) – “Il giorno di Pasqua, ci stavamo divertendo ad arrostire un po’ di carne, eravamo delle famiglie sul tetto condominiale messe a gruppi distaccati, ogni famiglia per conto suo, ed è venuta la polizia”. Il signor Giuseppe Spagnolo, 60 anni, ex dipendente dell’Azienda del gas di Palermo, pensione d’invalidità, moglie e quattro figli a carico, è il protagonista del video della maxigrigliata sui tetti dello Sperone bloccata dalla polizia. Non sembra affatto pentito: “Le famiglie erano a distanza”. E dice: “Ora, mi stanno maltrattando sui social da tutto il mondo”.