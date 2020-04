La “modica quantità” di Cateno De Luca

(Roberta Labonia) – Messina. Questa è un immagine, scattata in queste ore di pandemia, di un corteo funebre (fra macchine, moto e gente a piedi al seguito, la stampa ha contato un centinaio di persone). A passare a miglior vita è stato un certo Rosario Sparacio. Chi era costui? Era un condannato per pluri estorsioni e, soprattutto, era il fratello di Luigi Sparacio, storico boss di Cosa nostra, oggi collaboratore di giustizia.

Il primo cittadino messinese, il noto Cateno De Luca che, come ha giustamente osservato Virginia Raggi e non solo lei, in questi giorni di epidemia si sta facendo un vanto di aver contenuto i contagi adottando il pugno duro (divieto assoluto di celebrare i funerali dei comuni mortali inclusi), dov’era in questo frangente? Da lui, al sollevarsi dell’indignazione politica e dei social, ci è pervenuto solo un post affidato a FB che sfiorerebbe il comico se non facesse incazzare. Ne riporto un passaggio emblematico :”quanto in modo becero è definito ‘corteo funebre con oltre cento persone’ non è altro che un mero trasporto della salma per poche centinaia di metri, al quale si sono uniti, in modo estemporaneo, alcuni familiari del defunto, in numero non superiore alla trentina”. Un po’ come dire ok, a rischiare di seminare il contagio erano solo una trentina, mica cento.



Ringraziamo Cateno De Luca per aver applicato, anche alle disposizioni anti-covid, il principio di “modica quantità”. Non ce ne voglia, il Sindaco di Messina, ma proprio non potevamo esimerci dal mettere in risalto la sua “perla” social. Si consoli pensando a chi l’ha apprezzata, come un nipote dell’ex boss (e del defunto), che ha condiviso con entusiasmo il suo post : “Condividiamo perchè anche il sindaco ha dato ragione alla mia famiglia! Grazie CATENO DE LUCA – SINDACO DI MESSINA- SENZA SE E SENZA MA hai le palle no perchè hai dato ragione ma perchè sei coerente e onesto in tutto e per tutto!

Intanto sulla vicenda, che ha suscitato la reazione indignata della Commissione Antimafia regionale, è stata aperta un inchiesta che si baserà anche sulle immagini recuperate dalle telecamere presenti sul percorso. Mentre le Forze dell’Ordine stanno verificando l’identità dei partecipanti per comminare le relative sanzioni. Un atto di giustizia e trasparenza verso tutta la comunità tempestivo che apprezziamo ma, soprattutto, un atto dovuto verso le tante famiglie che, in queste ore tragiche, stanno subendo il dolore della perdita di un loro caro e che si vedono negato, a causa di un virus maledetto, anche il conforto di rendergli l’ultimo saluto.