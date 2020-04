(Tommaso Merlo) – Nel bel mezzo di una trattativa durissima con l’Europa, con Conte che dice di voler solo gli Eurobond, i geni del Pd fanno sapere che il MES a loro andrebbe bene comunque seppur senza condizioni, ecc, ecc. Indeboliscono cioè il fronte italiano per la felicità di Olandesi e compagnia bella e seminano zizzania in un governo fin qui compatto e all’altezza del difficilissimo compito. Davvero geniali. La stampa ne approfitta per ricamarci sopra la solita dose di balle mentre il duo melosalviniano festeggia. Difficile sapere cosa passi per la testa dei geni del Pd che sembrano in contrasto perfino col loro ministro Gualtieri che finora ha dimostrato un buon feeling con Conte. Forse i geni soffrono la quarantena politica, spasimano dalla voglia di riprendere a cinguettare liberamente ogni minchiata gli passi per la testa e scorrazzare per le strade di Roma inseguiti da sciami di cronisti. Crisi d’astinenza da teatrino politico. Stessa solfa con la patrimoniale, altra genialata estratta dal cilindro del Pd. Niente di meglio per spaventare ancora di più gli italiani rilegati in casa e per rivitalizzare la propaganda melosalviniana. Quando il Movimento ha proposto a tutti i politici di tagliarsi lo stipendio per dare il buon esempio, dai geni del Pd non si è sentito nemmeno un ruttino. Né di assenso, né di dissenso. Si vede che han fatto due conti. Molto più conveniente un patrimoniale condivisa con tutti i ricchi come loro. Eppure a vedere i sondaggi, il Pd gode di buona salute. Sembrava sull’orlo dell’estinzione ed invece sta vivendo una nuova primavera. Avrà sicuramente giovato il suicidio politico di Renzi, col genio fiorentino se n’è andata dal partito l’ala di estrema destra e con essa una buona dose di litigiosità e idee malsane. Ma non solo. Dopo decenni a sgozzarsi intorno a qualche segretario, il Pd sta scoprendo che non averne alcuno, è molto meglio. Il fratello di Montalbano se l’è vista brutta ma della sua assenza non si è accorto nessuno. Una leadership incolore e insapore ma che evidentemente giova molto dopo anni di sanguinose faide intestine e con un partito senza rotta. Dal Pd non è emerso nessun volto nuovo, nessun mea culpa per il passato neoliberista e neppure nessuna nuova idea. Zero al quoto. Eppure i sondaggi lo premiano. Il sospetto è che questa nuova primavera pidiota sia dovuta anche al suo ritorno immeritato al governo del paese. Una maggiore visibilità garantita dai palazzi che contano esaltata dalle truppe giornalistiche amiche. Tra le più numerose ed agguerrite sparse per giornali e televisioni di ogni dove. Un lavoro quotidiano ai fianchi del paese che gli permette di rifarsi una verginità e che sta dando i suoi frutti. A completare il quadretto i suoi uomini piazzati strategicamente in Europa, una sponda molto strategica in momento come questo. Tutto sembra remare a favore del Pd, ma il futuro dello scenario politico dipenderà molto da come si uscirà dalla pandemia. Una catastrofe potrebbe favore il sovranismo nero, una seppur dolorosa ripresa potrebbe giovare a chi l’ha guidata, Pd compreso. A rovinare tutto potrebbero riuscirci giusto i geni del partito se si ostineranno a mettere i bastoni tra le ruote di Conte e provocare i loro alleati di governo.

