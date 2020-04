Il Mes conviene all’Italia?

(Marco Giannini) – ll telegiornale dell’Ard, il primo canale pubblico tedesco, ha scorrettamente accusato il Movimento 5 Stelle di rifiutare i finanziamenti per far fronte all’emergenza coronavirus: il riferimento è al cosiddetto “MES senza condizioni”, ma questa esternazione è una “fake news”. Il Movimento giust’appunto non sta rifiutando gli aiuti, sta rifiutando il MES. Questo trattato infatti, una volta avviato e finita l’emergenza sanitaria, porterebbe con sé le note condizioni antisociali visto che, esse, possono essere attivate in un secondo momento, con un voto a maggioranza in sede UE…

Per questo Di Maio non firma, per questo Travaglio lo ha voluto sottolineare.

L’Italia non vuole svenarsi per i bilanci della Deutschebank, banca che ha sofferenze pari a 15 volte il PIL tedesco: il MES infatti, si fa chiamare “salva Stati” ma non è altro che un salva banche e in Grecia infatti si sa dove sono finiti i soldi (nelle banche tedesche). Se Conte e Di Maio sono rimasti al tavolo delle trattative, ciò è stato per evitare clausole contro i popoli e gli stati, per chiedere provvedimenti solidali. Questo perché Spagna e Malta pare vogliano richiedere il MES e, se rimanessero le “famose” clausole, per i due paesi mediterranei sarebbe un “bagno di sangue”.

Una volta ancora è chiaro come la sopravvivenza della UE, di questa UE, interessi alla Germania e non convenga all’Italia. Il primo interesse tedesco quindi è che l’Italia non se ne vada dall’Unione.

Non sorprendono perciò gli attacchi al M5s in favore del MES da parte dei vari Prodi, Berlusconi, Sallusti, Renzi, Bersani, Zingaretti, Marattin.

Il MES del resto è loro creatura… Molto più sorprendente che si possano definire Italiani.

A tal proposito, volevo ricordare a Salvini, che proporre Mario Draghi nelle più alte Istituzioni (Premier, Presidente della Repubblica) sotto dettatura di Giorgetti, è qualcosa di grottesco. Giorgetti, ricordo, è l’uomo che partecipò alla creazione del Pareggio di bilancio (Equilibrio di bilancio). Matteo Salvini non fa altro che confermare la sua fama di voltagabbana. Una fama che lo precede…