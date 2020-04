Andrea Scanzi: “Ecco la faccia di chi avrà permesso alla destra (questa destra) di prendersi il potere”

Eppure uno così, che nel paese reale ha meno peso (politico) di un glicine irrisolto, può far cadere da un momento all’altro il governo. E secondo me lo farà, magari sul Mes, non appena sarà cominciata la (terribile) fase 2. Qualora accadesse, e la cosa mi stupirebbe come una carognata di Gemma in Sons of Anarchy, ricordatevi bene la faccia di chi avrà permesso alla destra (questa destra) di prendersi il potere.