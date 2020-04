Fontana e il pianeta Lombardia

(Tommaso Merlo) – Fontana vuole riaprire il 4 senza nemmeno aspettare le direttive della task force governativa per la fase 2. La chiama “via lombarda alla libertà” e dice che la Lombardia “parla con i fatti”. Frasi da campagna elettorale che tradiscono le forti pressioni politiche sul governatore per rimuovere il lockdown. Ed è proprio sul piano politico che questa pandemia sta mostrando tutte le storture del nostro sistema. Fronteggiare una tragedia globale come la pandemia con nazioni che agiscono di testa propria, è dannoso. Che una nazione la fronteggi divisa in venti sanità regionali è addirittura una follia. E lo è a maggior ragione in un paese come l’Italia dove le divisioni politiche sono vissute così visceralmente che non si riesce a fare squadra nemmeno nelle emergenze. Se a Roma e a Milano comandasse lo stesso partito sarebbe stato tutto diverso, ma si dà il caso che nella capitale governi l’odiato Conte mentre nelle regioni del nord una Lega che scalpita per conquistare il potere. Troppi galli nel pollaio e che si detestano pure a vicenda. Un favore al virus. Un’offesa al buonsenso. Fin dallo scoppio della pandemia, dalle giunte regionali leghiste è riaffiorata la loro arroganza “autonomista” e da primi della classe che mal digeriscono le intromissioni romane. Polemiche, battibecchi, distinguo. Tempo ed energie sprecate a puntare il dito sugli altri e ad autocelebrarsi sdolcinatamente invece di cooperare con umiltà, invece di piegare la testa per capire il perché di numeri così cocciutamente drammatici. Periodi di bonaccia interrotti da temporali improvvisi. Come se i politicanti non riscrissero a togliersi le maschere del partito e le loro ambizioni personali nemmeno nel bel mezzo di una pandemia. Ed è su questo che si dovrà ragionare quando tutto sarà finito. Sul piano tecnico-sanitario si accerteranno eventuali errori e responsabilità. Sono già emerse delle ombre ma spetta ai veri esperti verificare i fatti anche perché certe drammatiche scene si stanno ripetendo identiche anche in altri paesi. Non c’è poi la controprova di quello che sarebbe successo se la pandemia avesse colpito così gravemente altre regioni. Magari sa la sarebbero cavata meglio, magari sarebbe scoppiata un’ecatombe ancora peggiore. Lo sciacallaggio è indigesto chiunque lo faccia e buttarla in politica è la migliore garanzia affinché s’insabbi tutto e la verità non emerga mai. Coi rispettivi tifosi a difendere i propri paladini a prescindere dalla verità dei fatti. Un classico nel nostro paese. Ma sul piano politico è già evidente come un sistema sanitario regionale sia una barzelletta in un’era in cui anche a livello sanitario le sfide sono globali. Ed è già evidente come la salute debba restare un diritto universale e non diventare una merce. Un promemoria che deve fermare certe derive regionalistiche e privatistiche. Nel frattempo la pandemia ancora miete centinaia di morti, ma Fontana “parla coi fatti” e lancia la “via della libertà”. Come se fosse in ballo quella e non la salute e la sicurezza dei cittadini, come se fosse ad comizio della Lega, come se la Lombardia fosse un pianeta autonomo e spettasse a lui decidere su quello che ad oggi è il focolaio più grave del continente. Un favore al virus. Un’offesa al buonsenso.

