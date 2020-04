Come mai la Lega ha bocciato l’emendamento a favore degli Eurobond?

(corriere.it) – L’Europarlamento ha bocciato un testo sugli aiuti economici da mettere in campo contro l’epidemia di coronavirus e che auspicava il ricorso a eurobond o comunque a sistemi di mutualizzazione del debito. L’emendamento alla risuluzione finale che sarà votata a breve, era stato presentato dai verdi; decisivi per la bocciatura i voti di Lega e Forza Italia. Il fronte dei parlamentari italiani si è spaccato: a favore degli eurobond hanno votato Pd, M5S e Fratelli d’Italia. Numerose, subito dopo l’esito del voto, le accuse reciproche tra gruppi parlamentari italiani.

Il testo proposto all’assemblea proponeva «un massiccio pacchetto di investimenti per la ripresa e la ricostruzione dell’economia europea dopo la crisi che vada aldilà di ciò che stanno già facendo il meccanismo europeo di stabilità, la banca europea degli investimenti e la Bce». L’emendamento dei verdi entrava nello specifico cercando di introdurre un riferimento specifico ai coronabond, con queste parole: «ritiene essenziale al fine di preservare la coesione della Ue l’integrità della sua unione monetaria che una quota sostanziale del debito che sarà emesso sia mutualizzata a livello Ue». L’emendamento è stato respinto con 326 voti contrari, 282 sì e 74 astensioni, con le forze politiche italiane (tutte fino a ieri dichiaratesi a favore a mettere in comune il debito) che si sono divise.

Subito è scattato lo scambio di accuse tra partiti. «Fa rabbia, da italiano, perché con i voti della Lega quell’emendamento sarebbe stato approvato e oggi avremmo un’arma in più sui tavoli negoziali. Salvini tradisce l’Italia » attaca Stefano Buffagni, del M5s. La replica della Lega è affidata a una nota ufficiale dei suoi europarlamentari :«Ancora una volta, vergognosa strumentalizzazione dal M5s che, per distogliere l’attenzione dalle disastrose scelte del governo Conte in Italia e in Europa, se la prende con la Lega. Rivendichiamo che noi, a differenza del M5s e di Conte non siamo mai stati a favore dello strumento Coronabond, che corrisponderebbe alla totale cessione di sovranità all’Ue».