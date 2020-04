(di DANIELA RANIERI – il Fatto Quotidiano) – Non siamo la Cina, dicevamo all’inizio di questa brutta vicenda. A Wuhan hanno azzerato i contagi perché in Cina vige la dittatura, imponevano la quarantena sparando alla gente, deportavano i contagiati e altre leggende. Era dunque una questione di incompatibilità tra ordinamenti a impedire l’adozione di misure che hanno portato alla chiusura di una regione di 60 milioni di abitanti, oltre che di demografia (chi ci avrebbe alimentato, la Svizzera? Chi avrebbe pulito le strade, soldati tedeschi a ciò deputati?).

Ebbene, è ormai chiaro che il vero conflitto che impedisce l’azzeramento dei contagi non è tra igiene coatta e democrazia, ma tra salute e mondo capitalista, di cui le imprese e le varie Conf- sono gagliarda espressione. Si tratta degli stessi soggetti che volevano che Milano “ripartisse” mentre partivano focolai dentro e attorno agli ospedali lombardi; che Bergamo “non si fermasse” mentre si accumulavano le bare nelle camere ardenti. Insomma è la struttura, il mastodonte senza morale di Marx, a vedere nella sovrastruttura della tutela della salute l’intralcio alla nostra e soprattutto alla sua sopravvivenza.

Da subito i dirigenti di Confindustria hanno spinto sul governo affinché non chiudesse parti della filiera produttiva, molte delle quali infatti continuano a funzionare: il decreto del 22 marzo, quello del lockdown nazionale, è stato il frutto di una lunga negoziazione. Da allora non c’è stato giorno che qualche vertice del mondo delle imprese non si sia espresso sui suoi organi di stampa o in Tv per spiegare ai virologi (additati come sabotatori della ricchezza italiana) che i lavoratori (costoro parlano sempre a nome dei lavoratori) non riescono ad arrivare a fine mese. Si è imposta una narrazione in base alla quale il governo e gli scienziati non si accorgono del crollo del Pil, godono ad affamare operai e piccoli imprenditori o sono semplicemente indifferenti alla loro tragedia in nome di un’astratta divinità scientista; mentre i padroni annunciano inascoltati la catastrofe, col coro di personaggi elettivamente affini ancorché ininfluenti (come il capo di un partito dell’1 virgola qualcosa per cento che intimava di riaprire prima di Pasqua).

Oggi, con 600 morti al giorno, mentre gli scienziati spiegano che il plateau della curva non coincide con una remissione del virus e il Centro europeo per il controllo delle malattie avverte che è presto per allentare le misure senza prima implementare efficaci sistemi di testing e sorveglianza, sono tornati tutti alla carica per la Fase 2. Il sindaco Sala, quello che incoraggiava aperitivi promiscui nelle stesse ore in cui scoppiavano i focolai lombardi, vuole far ri-ripartire Milano. Il “governatore” Fontana, quello che non ha decretato le zone rosse mentre ad Alzano Lombardo si consumava l’ecatombe di medici e pazienti e inviava con un’ordinanza i malati di Covid nelle Rsa, dà il suo aut aut al governo: riaprire dal 4 maggio. Lo fa inventandosi la formuletta apotropaica delle 4D (Distanza, Dispositivi, Digitalizzazione, Diagnosi), che dà subito un’impressione di efficienza alla coreana, mentre si moltiplicano le denunce di persone con sintomi da coronavirus che non riescono nemmeno a farsi fare un tampone.

Nessuno si premura di indagare dove e come avvengano i 3000, 4000 contagi al giorno di cui ci informa il bollettino della Protezione civile. Il raggiante assessore al welfare della Lombardia Gallera non ha dubbi: dalla troppa gente che va a zonzo, oppure in casa, tra conviventi che non sanno di essere positivi. Ormai siamo tutti alfabetizzati riguardo i tempi di incubazione e di responso dei tamponi: come possiamo accettare queste fandonie? Non sarà che ci si contagia perché il 55,7% delle persone lavorano regolarmente (non in smart working), con picchi sopra il 67% a Milano e Roma? Quante persone usano i mezzi pubblici per andare al lavoro? I datori di lavoro proteggono i dipendenti con misure idonee? Perché non avviano test periodici a loro spese? L’indagine epidemiologica procede, o le Asl sono bloccate nell’attesa di una estinzione spontanea dei casi? Perché le Regioni non copiano dal Veneto su test e tamponi?

La logica utilitaristica impone di massimizzare il profitto col minimo sforzo. Ma qui non si tratta più del conflitto tra utilità del capitale ed etica e difesa della salute (un diritto costituzionale, incidentalmente). Qui l’utilità stessa si rivolta contro la sua cinica applicazione, non foss’altro perché i contagiati sono almeno 10 volte quelli che erano a inizio marzo, e spingere ora altre persone nella macchina del consumo e del lavoro non protetto porterebbe rapidamente a un nuovo sovraccarico degli ospedali, dove le terapie intensive costano 3000 euro al giorno. Costo collettivo, economico e umano, di cui i padroni e i loro rappresentanti politici, fautori del sacrificio pubblico a scopo privato, ovviamente non si danno pena.