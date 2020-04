Il virus e i suoi misteri

(AGI) – Il coronavirus sarebbe un virus manipolato, uscito accidentalmente da un laboratorio cinese a Wuhan dove si studiava il vaccino per l’Aids. Lo afferma il professore Luc Montagnier, Nobel per la Medicina 2008, ai microfoni del podcast francese, specializzato in medicina e salute, “Pourquoi Docteur”. Secondo il professor Montagnier, che nel 1983 ha scoperto l’Hiv come causa dell’epidemia di Aids insieme a Francois Barre’-Sinoussi, la Sars-CoV-2 e’ un virus che e’ stato lavorato e rilasciato accidentalmente da un laboratorio di Wuhan, specializzato per la ricerca sui coronavirus, nell’ultimo trimestre del 2019.

“Con il mio collega, il biomatematico Jean-Claude Perez, abbiamo analizzato attentamente la descrizione del genoma di questo virus Rna” ha spiegato il Nobel nella sua intervista con il dottor Jean-Francois Lemoine. “Non siamo stati primi, un gruppo di ricercatori indiani ha cercato di pubblicare uno studio che mostra che il genoma completo di questo virus che ha all’interno delle sequenze di un altro virus, che è quello dell’Aids. Il gruppo indiano ha ritrattato dopo la pubblicazione. Ma la verita’ scientifica emerge sempre. La sequenza dell’Aids e’ stata inserita nel genoma del coronavirus per tentare di fare il vaccino”.

L’ARTICOLO ORIGINALE:

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/32190-EXCLUSIF-La-these-d-un-virus-manipule-echappe-d-un-laboratoire-chinois-pave-mare-Pr-Luc-Montagnier