L’A.i.g.a. sezione di Benevento, esprime la propria soddisfazione per l’elezione dell’avv. Stefania Pavone alla presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati

L’Associazione Italiana Giovani Avvocati (A.I.G.A.), Sezione di Benevento, apprende con grande soddisfazione la notizia dell’elezione dell’avv. Stefania Pavone alla presidenza del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento ed Ariano Irpino, nonché delle altre cariche conferite nel corso della riunione tenutasi oggi.

E’ particolarmente importante che, per la prima volta, sia una donna, peraltro molto impegnata in settori delicati ed importanti come quello delle pari opportunità e del diritto di famiglia, a presiedere il locale Consiglio forense. Con lei e con il rinnovato Consiglio dell’Ordine continuerà la fattiva collaborazione, già instaurata in questi ultimi anni, con l’AIGA.

Con la convinzione, quindi, che l’avv. Pavone saprà svolgere in maniera equilibrata, propositiva, aperta e coinvolgente il proprio ruolo, il presidente, avv. Domenico Cozzolino, ed i componenti del consiglio direttivo dell’AIGA, Sezione di Benevento, formulano a lei ed a tutti i colleghi componenti del Consiglio dell’Ordine i migliori auguri di buon lavoro.

Avv. Giovanni De Lorenzo