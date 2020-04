Minaccia 5G: l’avv. Maria Campagnuolo scrive al Papa e al Presidente della Repubblica

L’AVV. MARIA CAMPAGNUOLO SCRIVE AL PAPA ED AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA CHIEDENDO UN INTERVENTO “AD HORAS” IN DIFESA DELL’UMANITA’ MINACCIATA DALLA MENZOGNA DEL 5G

Di seguito la pubblicazione integrale delle legittime istanze sollevate dai cittadini e dal muto grido delle tante, troppo vittime di un nemico che attenta all’Umanità, privandola di qualsivoglia dignità, diritti e garanzia di integra sopravvivenza:

Santo Padre,

Con profonda umiltà e immensa gratitudine per la Sua autorevole figura vocata alla custodia dell’umana famiglia come primaria espressione del Divino in armonia col Creato.

La scrivente avv. Maria Campagnuolo esercente l’attività forense nell’ambito del Foro della Corte di Appello di Napoli, nella qualità di responsabile regionale dell’Ass. “Tribunale del Consumatore”, nonché Pres. Sez.le A.G.I. (Ass. Giuriste Italiane) voce più volte levata dal coro e giunta a Lei per invocare maggiore protezione degli indifesi, degli ultimi, degli emarginati etc.

In questa sede, con grande afflizione, SI RENDE PORTAVOCE DELLE DOGLIANZE SOLLEVATE DAI CITTADINI E DAL MUTO GRIDO DELLE TANTE, TROPPO VITTIME DI UN NEMICO CHE ATTENTA ALL’UMANITÀ, PRIVANDOLA DI QUALSIVOGLIA DIGNITÀ, DIRITTI E GARANZIA DI INTEGRA SOPRAVVIVENZA. PERTANTO, SI RENDE NECCESSARIO E DOVEROSO UN AUTOREVOLE E PROVVEDENZIALE INTERVENTO, AD HORAS, DI SUA SANTITA’ PER IL RIPRISTINO DELLA UMANE CONDIZIONI DI VITA DELL’UOMO IN ARMONIA CON IL CREATO, VISIBILMENTE MUTILATO DAL DILAGANTE EGOISMO.

Ebbene, in piena consapevolezza che la Voce dello Spirito Santo – che si esprime, anche, attraverso la missione forense – non può essere messa a tacere! Da tempo siamo stati ingabbiati, ma continuando – nei limiti delle ns. umane possibilità – a difendere i DIRITTI degli ultimi… E’ un grave attacco all’UMANITA’, alla CIVILTA’, ALLA NATURA e l’individuo lasciato senza difensori per meglio schiavizzare ed annientare!

Orbene, in tale infausto contesto e nell’interesse della tutela dei DIRITTI DELL’UOMO e CUSTODIA DEL CREATO abbiamo il dovere morale, oltre che professionale, di comprendere cosa stia succedendo nel mondo e perché tanti progetti di distruzione (?).

Invero, stiamo notando da diversi giorni sul nostro territorio lavori eseguiti nelle ore notturne a nostra insaputa di nuove antenne di tecnologia 5G. Per questo ci siamo attivati immediatamente per chiedere delucidazioni sui lavori in atto e su cosa provocherà questo 5G sulla nostra salute e sull’ambiente…. Dalle informazioni che apprendiamo da varie parti del mondo, ove si è incominciato a sperimentare il 5G, notiamo solo notizie negative come autocombustione delle stesse antenne, moria di massa della specie volatile, e presunte patologie e morti che in questo momento stanno interessando tutto il mondo col nome di COVID-19, di fatto notiamo che i più grossi focolai sono concentrati proprio nei centri dove sono state avviate prove di antenne 5G. Certi che Lei Voglia prendere in considerazione l’immediata nostra doglianza, affinchè intervenga celermente per poter porre fine a tale progetto di distruzione sul territorio ITALIANO e MONDIALE! Perché siamo molestati dai tanti progetti di distruzione di massa con l’ausilio della tecnologia. Un pericoloso regresso della scienza a servizio del male a discapito del bene salute.

È sconcertante notare come nelle zone più colpite dall’epidemia cd. da “coronavirus”, vi era già un “sottaciuto” rialzo di mortalità per malattie infettive, indipendenti dal virus incriminato. Inoltre, nelle aree dove la situazione è più grave sono le stesse dove il 5G, di documentata dannosità per le difese immuni, è stato installato a pieno regime ed in assenza di alcuna regola umana e democratica e privo di alcun, previo studio scientifico.

Tant’è che ogni tentativo di obiezione al 5G, per quanto improntato a documentate conoscenze scientifiche, in qualunque veste sia stato effettuato, è stato ignorato e dittatorialmente stroncato.

È uno scempio!

Gli organismi del sistema dominante sono responsabili di aver diffuso false informazioni, mistificanti, che hanno divelto il diritto e la ragione ed impediscono di assumere decisioni assennate ed allineate con i sacri crismi del sapere scientifico reale, diverso da quello ondeggiante e riconducibile alle varie pressioni del momento degli interessi finanziari-egoistici.

A tale fenomeno di plagio e di influenza, si sono assoggettate quasi tutte le figure, universitarie, ospedaliere, amministrative e politiche istituzionali, dimentiche che al di fuori di esse vi sono note ed autorevoli figure alternative, in grado di essere più illuminanti e soprattutto libere, e di poter fornire una disamina dei fatti molto diversa da quella attuale, che, se correttamente esaminata, risulta erronea.

E’ evidente che l’umanità, considerata nella sua totalità, è terrorizzata da questa dinamica distruttiva, priva di forza e lucidità per comprendere l’incomprensibile barbarie autodistruttiva.

Bisogna RISVEGLIARE LE COSCIENZE! …ed individuare la vera problematica, che al momento nessuno conosce con esattezza… perchè stanno sofisticatamente riemergendo le stesse orribili dinamiche dei lager nazisti in versione post-moderna.

Certi, di un Suo solerte e celere intervento rieducativa di ripristino della dignità dell’Uomo espressione del divino nel Tempo…

Con profonda riverenza

Maria

Preg.mo Sig. Presidente della Repubblica,

Mi rivolgo a Lei nella Sua qualità di Capo dello Stato Italiano e in virtù dei poteri che la ns. Costituzione Le conferisce, sia ordinari che straordinari, nonché titolare di tutte le funzioni ed i poteri che reggono l’attività statale: legislativo, esecutivo e giudiziario. Mi rivolgo alla Sua persona, anche per il grande apprezzamento, tra l’altro, della dignità, sobrietà, determinazione, e compostezza umana del Suo operare, che, oltre a rassicurare tutti noi, rappresentano un esempio di quella disciplina e di quell’onore con cui si devono “Servire” le Istituzioni dello Stato ai sensi dell’art. 54 Cost.

Ebbene, la cd. pandemia del Covid-19 sta sconvolgendo l’intero Paese, compromettendo seriamente la salute dei cittadini e la stabilità dello Stato.

In particolare, sono palesemente destabilizzate le fondamenta dello Stato, nel mostrarsi volutamente incapace a fronteggiare una situazione emergenziale, senza abdicare ai prominenti valori di Libertà e Democrazia scritti col sangue eroico di tanti.

Appare visibilmente grave l’ignoranza istituzionale espressa attraverso l’abuso della decretazione d’urgenza degli ultimi tempi. Ci siamo incautamente abituati ad un uso deforme di tale strumento, utilizzato, finanche, per futili scopi, alterandone la sacrale percezione, anche, degli effetti fortemente limitativi dei diritti inviolabili.

E’ drammatica, infatti, la conseguenza di tali atteggiamenti tesi a giustificare abnormi interventi che possono, irreversibilmente, incidere sulle Libertà dei Cittadini.

La Libertà, infatti, è un Valore Sacro da curare con responsabile prudenza. Quindi, un palese, fra i tanti, abominevoli profili di criticità è stata la compromissione delle libertà personali adoperate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Si tratta di una limitazione che deve avere alla base un eccezionale motivo temponeo, la cui decisione non può assolutamente essere demandata ad un uomo solo, ma condividere con l’assemblea legislativa, o in via eccezionale all’ufficio di Presidenza della Repubblica, mentre nella fase attuale è stato abusivamente omessa ogni fase parlamentare/democratica, umana e civile.

A tal uopo, giova, altresì, rilevare che il diritto di libertà profila una variegata differenziazione.

Tenere imprigionati i detenuti, non è identico a privare un libero cittadino di poter circolare, di esercitare la propria attività o di fare ciò che egli desidera con gli unici limiti imposti dalla Costituzione conformi ai rituali procedimenti di compromissione delle libertà democratica.

A maggior ragione non è possibile accettare un così delicato intervento profondamente incidente sull’alto valore delle Libertà a mezzo di un DPCM, giuridicamente assimilabile al rango di una circolare, privo di qualsivoglia forza di legge. Uno scempio dell’umanesimo giuridico e dei diritti fondamentali dell’Uomo (!).

Ne consegue, di fatto, una grave incertezza sul potere legittimante il governo politico in un frangente così drammatico, che genera grave incertezza sia in relazione alla trasparenza, sia circa provvedimenti da seguire, quali debbano prevalere in caso di contrasto, con evidenti disordini sul profilo di legittimità democratica degli interventi de quo.

Appare, altresì, compromessa la certezza del diritto. Difatti, si genera una grave confusione nei cittadini, circa gli obblighi da seguire, spesso emanati di notte (!), se ai decreti governativi, si siano aggiunte ordinanze dei Presidenti delle Regioni, dei prefetti, dei sindaci-sceriffi o solamente pre-annunciati. Specie, se tali atti incidono pesantemente sulle libertà e la loro violazione comporta l’irrogazione di sanzioni amministrative e persino penali.

Come Lei sa bene, Signor Presidente, tutto questo profila una vera e spaventosa barbarie (!) svincolata, non solo dai sacri precetti contenuti nella ns. Carta costituzionale: libertà dei cittadini: la libertà personale (la più importante e la più colpita), la libertà di circolazione, la libertà di iniziativa economica ed, altresì, dai DIRITTI INVIOLABILI DELL’UOMO!

ILL.MO PRESIDENTE, GLI ITALIANI NON POSSONO ESSERE DIFFAMATI, BISTRATTATI, UMILIATI DALL’ITERAZIONE DI COMUNICAZIONI E RAPPRESENTAZIONI SENSAZIONALISTICHE E OPPORTUNISTICHE IMPRONTATE QUASI ESCLUSIVAMENTE ALLA FURBIZIA, ALL’OPPORTUNISMO E ALLO SCARSO SENSO UMANO E CIVICO.

GRAVEMENTE LESIVO ALLA DIGNITÀ UMANA RISULTA, ALTRESÌ, LA CELATA VICENDA DELLA SPERIMENTAZIONE DEL 5G, UN ARMA DI DISTRUZIONE DI MASSA, STANTE AD AUTEREVOLI STUDI, IL CUI PARERE NON È STATO, PREVIAMENTE, ACQUISITO DALLE ISTITUZIONI, NÉ RESO NOTO AI CITTADINI.

Difatti, durante il discorso del 10.04.2020 il governo ha offeso la ns. dignità ed intelligenza! Un interrogativo fra i tanti, troppi: perché è stato adeguatamente menzionato il disboscamento facendolo passare come normale attività di approvvigionamento…(?), non informandoci, invece, che esso serve a favorire l’abominevole installazione del 5G a ns. insaputa!

Ne deriva una grave lesione dei diritti inviolabili, con particolare riferimento all’art. 32 Cost., arbitrariamente travisato differendo l’attenzione solo ed esclusivamente sull’intigrante pandemia da “coronavirus” (celando le cause) in virtù della quale si giungono a giustificare, trattamenti “sanitari” obbligatori, che potrebbero in qualche modo giustificare una gravissima limitazioni libertà.

Inoltre, il governo del popolo è di fatto gestito da tecnici che anziché supportare e coadiuvare la politica, si sostituiscono ad essa.

Infatti, è stato decretato che possono procedere ufficialmente nel programma di disboscamento… ed il massacro degli alberi s’intensifichera’ e noi affronteremo il peggio senza di loro… E QUANDO E SE’ LA CORTE COSTITUZIONALE andrà a sindacare tali azioni… INVOCHERANNO LA GOFFA TESI DIFENSIVA di milioni di autocertificazioni anticostituzionali firmate da noi ED AFFERMERANO che: IL POPOLO L’HA VOLUTO e secondo usi e consuetudine del diritto privato loro non saranno perseguibili… perche’ la popolazione ha invocato tutto questo scempio avallandone ogni mossa con la propria firma e silenzio-assenso. PER I VERI CULTORI DEL DIRITTO NON SARA’ COSI’, MA SARA’ UNO SCEMPIO!

Orbene, dalle reiterate doglianze riferite, emerge che NON tutti i cittadini siano perfettamente convinti che tali misure siano state adottate con l’intento di servire l’interesse del paese. E che molto probabilmente fossero assolutamente necessarie, anzi molto abbiamo acquisito profonda consapevolezza di essere cavie in balia di un sistema malato.

PERTANTO, SIG. PRESIDENTE SI CHIEDE UN SOLERTE INTERVENTO CHIARIFICATORE, CIRCA IL SOLLEVATO QUESITO DEL 5G, ALLA STREGUA DI QUANTO DI SEGUITO MEGLIO ILLUSTRATO:

PREMESSO CHE

L’ambiente è il complesso dei fattori fisici, chimici, biologici e sociali destinati ad influenzare in modo la salute ed il benessere delle persone, meritevoli di tutele. In particolare, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato che: “Per ambiente deve intendersi il contesto delle risorse naturali e delle stesse opere più significative dell’uomo protette dall’ordinamento perché la loro conservazione è ritenuta fondamentale per il pieno sviluppo della persona; l’ambiente è una nozione oltre che unitaria, anche generale, comprensiva delle risorse naturali e culturali, veicolato nell’ordinamento italiano dal diritto comunitario” (Cass., sez. III penale, 15.6.1993, in Riv. giur. Amb. 1995, 481); L’art. 174 del Trattato CE enuncia il principio di precauzione a fondamento della politica comunitaria in materia ambientale. Tale principio è recepito dalla normativa interna, ed in particolare dall’art. 301 del D. Lgs 192/2006. La Lg. 36/2001, in materia di elettrosmog si prefigge “di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione, nonché la tutela dell’ambiente e del paesaggio, mediante la promozione sia dalla ricerca scientifica per la valutazione degli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici“;

CONSIDERATO CHE

Come da osservazioni che si producono, gli studi sul tema delle radiofrequenze usate dalla tecnologia 5G sono scarsissimi ed ancora esigui. Tuttavia, si può ragionevolmente affermare che “il problema delle radiazioni a frequenze ancora poco studiate (onde millimetriche), verosimilmente sospette di creare gli stessi problemi delle frequenze oggi utilizzate” e quindi rappresentanto un pericolo di insorgenza di tumori, visto che dal 2011 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) dell’Organizzazione Mondale della Sanità ha classificato le onde non ionizzanti a radiofrequenza come “possibili cancerogeni” inserendoli nel gruppo 2B e che entro 2-3 anni, attraverso le “Raccomandazioni del gruppo consultivo sulle priorità per la Monografia IARC” per il periodo 2020-2024, è prevista la rivalutazione della classificazione per portarla eventualmente a Classe 2A (probabili cancerogeni) se non addirittura in Classe 1 (cancerogeni certi), facendo seguito ai nuovi dati contenuti nel rapporto finale del National Toxicology Program e dell’Istituto Ramazzini (Centro di ricerca sul cancro Cesare Maltoni).

Sta di fatto che dalle onde elettromagnetiche della nuova teconologia 5G saremo esposti “24 ore al giorno, 365 giorni all’anno, a livelli di radiazione a radiofrequenza (RFR) maggiori di quelli esistenti oggi“. Ciò detto, si chiarisce poi che le radiazioni del 5G vanno a sommarsi a quelle della telefonia mobile attuale (2G, 3G, 4G) e sistemi Wi-Fi e Wi-Max ed è necessario valutare l’impatto oltre che sulla salute pubblica, anche sulla flora e sulla fauna, della sommatoria cumulativa e multipla di tali esposizioni prolungate nel tempo alla luce degli effetti biologici causati dall’esposizione sinergica a tutte queste frequenze, soprattutto in considerazione del fatto che la ricerca ha trovato effetti biologici potenzialmente responsabili di rischi di patologie neurodegenerative, come l’Alzheimer, ormonali, per la fertilità, nonché rischi per la flora e per la fauna, anche al di sotto degli attuali limiti di legge.

La ricerca sugli effetti biologici delle frequenze 5G, come sopra citato soprattutto sulle onde millimetriche, è scarsissima, non ci sono studi epidemiologici e si sa solo che le ghiandole sebacee, con la loro forma a tubo elicoidale, costituiscono delle antenne riceventi per le onde millimetriche e ne sono quindi il target primario. I pochi studi pubblicati suggeriscono che potrebbero esserci importanti effetti sulle terminazioni nervose fini sulla pelle. Fino ad oggi le onde millimetriche erano state usate solo in ambito militare per i sistemi di dispersione delle folle (active denial system), che creano una sensazione di riscaldamento intenso.La ragione per cui l’industria ha deciso di passare alle frequenze estremamente alte del 5G è che con frequenze così estremamente elevate è possibile trasportare molte più informazioni per mezzo di molte più pulsazioni, rispetto a quanto sia possibile trasportare con frequenze più basse anche mantenendosi nella gamma delle microonde. Possiamo essere certi, quindi, che il 5G implicherà un numero di pulsazioni molto maggiore rispetto ai campi elettromagnetici a cui siamo attualmente esposti. Ne consegue che qualsiasi test di sicurezza biologica del 5G deve utilizzare pulsazioni molto rapide, includendo qualsiasi picco a brevissimo termine che possa essere presente, e che sarà presente nel reale 5G. C’è un ulteriore processo di cui è pianificato l’uso nel 5G: l’assetto a fasi (Phased_array). Qui più elementi di antenne multiple agiscono insieme per produrre campi ad alta pulsazione che sono progettati per 5G, per produrre maggior penetrazione. Il 5G comporterà pulsazioni particolarmente potenti da utilizzare, che potrebbero quindi essere particolarmente pericolose. Ciò detto, considerato che

– Ampia parte della comunità scientifica, italiana ed internazionale, invoca la massima precauzione in ordine alla diffusione di questa nuova tecnologia.

Tanto premesso e considerato, l’istante, ai sensi dell’art. 309, del D. Lgs 152/2006 in combinato disposto con i principi costituzionali ed in virtù di una lettura in tal senso orientata,

CHIEDE

All’Ill.mo Presidente della Republica e per quanto di competenza a Sua Santità di vigilare sull’incolumità dell’UOMO/CITTADINO, senza indugio, ed assumere i provvedimenti ad horas in ordine alla tutela ambientale ed alla salute dei cittadini.

Si tratta di doverosi provvedimenti e precisazioni fondamentali, anche per evitare che si scatenino fenomeni di conflittualità sia verso le istituzioni che tra cittadini, dovuti alla frustrazione di una situazione sostanzialmente e normativamente confusa, incerta, contraddittoria, senza che le istituzioni democratico-rappresentative si mostrino adeguatamente pronte, nel rispetto della Costituzione e dei diritti umani.

Siamo tutti consapevoli della tragicità del momento, dei costi in termini i vite umane che stiamo pagando. Tutto ciò stride con la bellezza del Creato e la tutela dell’Uomo e dell’Umanesimo, in tutte le molteplici espressioni nella Storia, che concorre a fare dell’Italia, del Mondo, del Pianeta… un luogo meraviglioso. Un patrimonio dell’umanità e della civiltà, i cui valori dobbiamo assolutamente proteggere e custodire per porre fine a banali progetti di autodistruzione.

A supporto di quanto asserito,

Si allegano:

Osservazioni Istituto Ramazzini sul 5G; Richiesta di moratoria sulla sperimentazione 5G dei medici di ISDE.

Con riserva di meglio argomentare e/o allegare altro.

Fiduciosi e con i sensi della mia più elevata stima

Avv. Maria Campagnuolo