Salvini gioca sporco

(Tommaso Merlo) – Salvini vota contro gli Eurobond in Europa. Insieme ai suoi sodali sovranisti olandesi e tedeschi. Giochi sporchi. Salvini vuole colpire Conte ma non solo. In ballo c’è Roma e tutto il progetto europeo. Se Conte sarà costretto ad incassare una sconfitta sugli Eurobond e magari perfino cedere sul MES, per Salvini sarà festa grande. Correrà davanti ad ogni telecamera a denunciare il fallimento del premier e il suo tradimento a favore della Troika. Dimenticandosi ovviamente di dire che gli Eurobonds sono saltati per colpa sua. Come se gli italiani fossero una manica di coglioni. Come se l’Italia non stesse attraversando la crisi del secolo e si potesse permettere certi giochetti sporchi. Altro che patriottismo, altro che populismo e chiacchiere ruffiane. Salvini non riesce a mettere prima gli italiani nemmeno nel bel mezzo di una pandemia. L’unica cosa che ha in testa è se stesso, è colpire tutti coloro che lo ostacolano nella sua ascesa al potere. Conte in primis. La Lega è ormai il suo partito personale che usa come una clava per colpire i nemici e farsi largo. A Roma come a Bruxelles. Ma i giochi sporchi di Salvini in Europa rientrano in un progetto ancora più spaventoso. A Bruxelles Salvini è alleato coi principali nemici non solo dell’Italia ma anche dell’Europa. Quel sovranismo d’ultradestra che ha sempre voltato le spalle all’Italia sull’immigrazione, sulla flessibilità e oggi sugli Eurobond. E che lo ha fatto non solo per brutale egoismo nazionalista, ma con l’intento di minare il progetto europeo. Salvini e tutti i suoli alleati sovranisti d’ultradestra vogliono sfruttare la pandemia per sfasciare l’Europa. Puntano sull’incapacità dell’Europa di reagire alla pandemia quindi alla sua implosione economica e politica. Il loro sogno. Se questo comporterà lacrime e sangue per milioni di cittadini europei non gli importa. Effetti collaterali. Una volta saltata la comunità europea e l’Euro, si tornerà indietro al nazionalismo che è esattamente il loro obiettivo politico. Giochi sporchi che potrebbero avere conseguenze epocali. Ad aggravare la situazione ci si mettono certe cocciutaggini della vecchia politica sinistroide. L’insistenza di pidioti e renzioti sul MES è vergognosa. Lo sanno benissimo che il Movimento è contro da sempre. E mentre Conte rispetta la volontà del primo partito della sua maggioranza, loro se ne fregano ed insistono. Vorrebbero che il Movimento si rimangiasse la parola sul MES così da sputtanarlo e sottrargli voti. Giochetti sporchi e ad altissimo rischio. In una crisi devastante come questa si gioca una partita decisiva e dall’esito non affatto scontato. Se l’Europa non riuscirà a rispondere adeguatamente alla crisi, salterà all’aria e il sovranismo d’ultradestra avrà la meglio riportandoci indietro di decenni. E Salvini potrà prendersi Roma.

