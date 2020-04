Giuliano Ferrara: “Il peccato originale e il miracolo”

(Giuliano Ferrara – ilfoglio.it) – Il peccato originale e i miracoli sono materia teologica. Ma per spiegare l’Italia dell’epidemia di questa materia abbiamo bisogno. La fase uno è quella dell’esplosione del contagio e dei grandi focolai, seconda metà di febbraio e inizi di marzo. E arriva il miracolo. Errori, certo, ritardi, impreparazione, ma questo era naturale o almeno corrispondente alle sottovalutazioni della sola ipotesi di una pandemia nel mondo intero, e dappertutto, anche in paesi costitutivamente più solidi del nostro, ci sono stati (le elezioni municipali in Francia, la teorizzazione dell’immunità di gregge come soluzione in Gran Bretagna, le grottesche piroette minimizzatrici di Trump sono solo esempi, ma che esempi). Da noi il miracolo è stata la decisione tutto sommato tempestiva di chiudere tutto, l’aver trovato il carattere per superare i garbugli costituzionali e burocratici e decidere di agire anche oltre la misura dei poteri del governo e della sua responsabilità, l’indubitabile efficacia nelle norme di lockdown per limitare i danni del contagio nel focolaio maggiore lombardo e impedire un suo dilagare, con conseguenze potenzialmente inaudite, nel centro e nel sud. La Lombardia, sulla quale dopo la solidarietà arrivano palate di merda, ha scontato il suo proprio carattere con la campagna “Milano non si ferma” e con la ospedalizzazione generale (alle origini anche in parte della estensione del contagio alle residenze per i vecchi) derivata da una concezione industriale e deterritorializzata del welfare: si spera che tutto sia rivisitato con metodi e toni istituzionali, che tutto non finisca in una riedizione del circo mediatico-giudiziario, che il malanimo verso una regione che è la chiave di volta del nostro passato e lo sarà del nostro futuro non debordi nella solita orrenda caciara contro chi ha pagato un prezzo così alto al di là di ogni possibile responsabilità. Comunque è stato un miracolo il disciplinamento antiepidemico di un paese guidato da un governo a composizione posticcia, nato dalla crisi del Papeete con una maggioranza inverosimile in azione da pochi mesi: miracolo nel miracolo, il capo di questo governo e i suoi ministri, per non parlare di funzionari e tecnici di varia qualità e estrazione, hanno fatto figura di personale di stato modesto ma in certa misura autorevole, rassicurante, concreto.

