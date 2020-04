I have a dream

(Roberta Labonia) – Non so voi, ma io di ascoltare in queste ore le tante, troppe elucubrazioni capziose, ridondanti, ripetute fino allo sfinimento sul MES, ne ho le balle piene. Una sintesi oggettiva e stringata sul MES, acronimo di Meccanismo Europeo di Stabilità, l’ha data l’altro ieri Stefano Patuanelli, Ministro dello Sviluppo Economico: “al momento il Mes è quello che conosciamo e impone delle condizionalità pericolose. Aspettiamo cosa uscirà dal Consiglio Europeo”, perché “se lì si decide di rompere il Mes come un salvadanaio, prendere i soldi e usarli, allora vuol dire che abbiamo rotto il Mes”. Non fa una piega.

In realtà credo che l’unico quesito che ogni analista economico, ogni politico, dovrebbe porsi in queste ore è quello di capire fino a che punto le logiche finanziarie che stanno guidando questa tecnocrazia europea nel contrasto ad una crisi economica senza precedenti, possano essere all’altezza della sfida. Mettendo insieme tutto l’armamentario con cui il gotha tecnocratico europeo conta di contrastare la pesante recessione economica Covid indotta, gli Stati membri avranno da spartirsi una torta, per ora sulla carta, di 1700/2000 miliardi. La partita più importante si giocherà al Consiglio europeo su un fondo per la ripresa di 500 miliardi ancora tutti da riempire di contenuti. “Strumenti innovativi” li chiamano e secondo i Paesi del sud dell’Europa, dovrebbero essere assistiti dalla garanzia solidale di tutti gli Stati membri Europei. Sul piatto ballano due ipotesi: gli eurobond su cui punta Giuseppe Conte e i Recovery bond sponsorizzati dal francese Macron. Entrambe, opzioni che i Paesi del nord Europa, Germania e Olanda in testa, vedono come il fumo agli occhi. Con buona pace del principio di solidarietà comunitaria.

Oggi il Parlamento europeo ha votato una risoluzione, ma vale come mero indirizzo politico, esprimendosi a favore dei recovery bond, strumento che verrebbe garantito dal Bilancio Europeo, che però, ad oggi, è poca cosa. Apro parentesi: se gli eurobond, strumento ben più efficace perché verrebbe garantito in solido da tutti gli Stati membri, sono stati rigettati dall’Europarlamento, è anche grazie a Lega e Forza Italia che, su un emendamento dei Verdi , hanno votato contro insieme all’Olanda. Poi chiamateli difensori della Patria. L’unica da cui è venuta una risposta rapida è la BCE, la Banca Centrale Europea, che ha varato in tempi record un piano d’acquisto di bond governativi e non solo, fino a 750 miliardi. Insomma un altro quantitative easing di dragoniana memoria. Servirà a coprirci le spalle quando andremo a piazzare i nostri titoli di debito sul mercato. Ma non è la panacea di tutti i mali.

Sarà sufficiente tutta questa rete di interventi per risollevarci da una crisi economica senza precedenti in Europa? A mio avviso non è questo il punto o, almeno, lo è solo in parte. Giratela come volete ma qui stiamo rimestando sempre la stessa minestra. Tutti questi strumenti compongono sempre la stessa polpetta avvelenata che ci impone la tecnocrazia europea attraverso i suoi trattati. Cambiano il nome, il prezzo, i regolamenti, ma sempre di DEBITO si tratta. Prima o poi, passata la bufera, quando dei vuoti attestati di solidarietà che in queste ore ci provengono da ogni parte del pianeta, rimarrà solo l’eco, la tecnocrazia europea andrà a ripescare le regole del Patto di Stabilità, solo temporaneamente sospese, e ci presenterà il conto, specie a noi Stati europei col debito pubblico già over size. Conto che dovremo ripagare, c’è da scommetterci, con l’adozione delle trite ed inefficaci logiche di austerity che hanno messo in ginocchio il popolo greco.

Se ancora vi chiedete perché, anche in tale tragico frangente, il nostro Governo non può più di tanto aprire i cordoni della borsa, siete serviti. Ecco perché il nostro Mef utilizza strumenti “a leva” come le garanzie alle banche per moltiplicare i pani e i pesci a sostegno dei suoi piccoli, medi e grandi imprenditori. Le nostre risorse finanziarie sono limitate e assolutamente inadeguate ad affrontare questa emergenza inaudita.

Non voglio andare a parare sul leit motiv dei sedicenti patrioti che, contando sul malessere della popolazione, in queste ore ci intortano sull’Italexit farfugliando di “piani di salvezza nazionale”. Sarebbe una mossa suicida quella di uscire dall’euro, specie in questo contesto storico. Se la piccola Unione Europea, già in tempi pre-covid faticava a mantenersi competitiva rispetto a giganti economici come Cina, Russia, America e da tempo subisce anche la potenza economica delle economie emergenti, come potrebbe l’Italia, da sola, uscire dall’emergenza covid e tornare ad essere competitiva in un mondo ormai globalizzato come il nostro?

No, la guerra su cui spendere tutte le nostre energie è quella che si sta giocando ai tavoli europei, come sta facendo in queste ore, dopo tanti anni di supina acquiescienza dei suoi predecessori, Giuseppe Conte. È arrivato il tempo, per l’Unione Europea, delle scelte coraggiose, ne va della sua stessa sopravvivenza. Se non ora, che stiamo vivendo le ore più buie dal nostro dopoguerra, quando? Ma vado oltre. A mio avviso la Banca Centrale Europea deve poter immettere liquidità direttamente negli Stati membri (lo stanno facendo in queste ore la Fed americana e la Banca Centrale del Regno Unito). Il Trattato dell’Unione Europea non lo contempla anzi, lo vieta? Vieta anche gli aiuti di Stato, eppure ora li hanno sdoganati. Il solito giochetto della liquidità a debito intermediata dal sistema creditizio che a sua volta è “incaprettato” dalle regole di Basilea, non funzionerà in questo contesto eccezionale. Nel frattempo la piccola e media imprenditoria europea, sicuramente quella italiana, avrà alzato bandiera bianca, mettendo sul lastrico milioni di lavoratori.

Eppure gli esiti del quantitative easing di Draghi (e non eravamo in tempi di pandemia) ci dovrebbero essere stati da monito. I 2600 miliardi di euro immessi nel sistema bancario da Deaghi, e oggi lo possiamo affermare con cognizione di causa, sono serviti solo a fare pulizia delle sofferenze del settore e a diminuire il costo degli interessi sui debiti sovrani europei . All’economia reale sono arrivate le briciole.

In tempi di profonda crisi economica come questi che stiamo vivendo, una Banca Centrale, come quella europea, che si pone come principale obiettivo quello di contenere l’inflazione è un non senso. Il pericolo vero ora è la de-flazione, e una depressione economica senza precedenti. Sarà un abbraccio mortale se non corriamo subito ai ripari. Con un’ iniezione diretta di liquidità nei bilanci pubblici europei oggi racconteremo tutto un altro film. La macchina statale potrebbe finanziare direttamente le imprese e le famiglie. Chiamatelo Helicopter Money o come volete, è di questo che abbiamo bisogno e subito. Sarebbe una misura eccezionale, straordinaria quanto risolutiva. Un debito irredimibile che la BCE e gli Stati Europei si iscriverebbero fra i loro conti d’ordine, a futura memoria di quando l’Europa, nel suo momento più buio, si è dimostrata capace di essere un Europa dei popoli. Non delle banche.

Scusate se ho divagato, a volte mi capita di sognare ad occhi aperti. Voi, intanto, continuate ad azzuffarvi sul Mes.