La Cina investe nel Sannio 300mln per auto elettriche

L’industria cinese, Tj Innova, ha definitivamente scelto Benevento per proporre un contratto di sviluppo, che consente alla Campania e al Mezzogiorno, in un momento drammatico per l’economia, di mettere a fuoco una strategia di crescita nel settore dell’automotive ed in particolare per la produzione di macchine non inquinanti”.

“E’ stato possibile – prosegue il presidente dell’Asi -addivenire alla definizione della strategia di investimento di Tj Innova nel Sannio grazie ad un inteso lavoro di sinergia istituzionale portato avanti con il sindaco di Benevento, Clemente Mastella, e la Regione Campania, con il presidente Vincenzo De Luca e l’assessore alle attività produttive, Antonio Marchiello, che ci ha consentito di imporci ed avere la meglio anche rispetto alla concorrenza di altre città italiane, tra le quali Modena”.