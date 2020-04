L’Italia sovrana vista dalla Nato

(Pietrangelo Buttafuoco) – Tod Wolters, generale Nato, in un’intervista rilasciata al Corriere della Sera ha messo sull’avviso l’Italia sugli aiuti ricevuti da Mosca: “Aiuti dalla Russia, attenti alle infiltrazioni maligne”. Dietro la pandemia c’è un gioco geopolitico e secondo l’importante ufficiale, i medici e i tecnici inviati da Vladimir Putin in soccorso alle terapie intensive stanno infettando l’integrità sovrana della Repubblica italiana. Sarà. Evidentemente deve esserci ancora l’Urss. E comunque, non si sa perché, ma l’idea dell’Italia sovrana fa proprio ridere.

