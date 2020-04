Nella solita Italietta, la fase due tra incognite e polemiche

(Dott. Paolo Caruso) – In un momento di estrema emergenza e difficoltà, in cui i problemi legati alla tutela della salute pubblica vengono a sovrapporsi e a scontrarsi con quelli prettamente economici, si assiste da parte di confindustria, e dal solito sciame politico in cerca di consensi, ad un vero e proprio pressing per costringere Palazzo Chigi a forzare i tempi di riapertura delle imprese, costi quel che costi. Ci si comporta irresponsabilmente come se non ci fossero seri rischi ad un nuovo contagio o che quasi per incanto il numero dei decessi si fosse azzerato. Preoccupa che una decisione affrettata e presa contraddicendo il comitato scientifico possa farci ripiombare in una ondata di contagi con conseguenze disastrose per l’intero Paese, costringendoci magari ad un nuovo lockdown. L’egoismo presente nel comportamento umano sempre più pavido di denaro non riesce quasi mai a sdradicarsi dalla coltre di ipocrisia che lo attanaglia, legandolo fermamente agli interessi economici e ai beni materiali. La lega di capitan cazzaro, sempre in pieno agone elettorale, da sempre vicina ai grandi interessi imprenditoriali del nord non tralascia giorno, dopo fasi altalenanti, per valutare positivamente l’arresto del lockdown e l’inizio immediato delle attività produttive. I giornali prodotti finali di una editoria legata al mondo imprenditoriale, invece di dare una obiettiva e corretta informazione, hanno iniziato il cannoneggiamento mediatico lanciando cupi messaggi con lo scopo di promuovere l’apertura incondizionata delle imprese, mettendo in risalto le divisioni e i dubbi del mondo scientifico. Se ci si lascia prendere dalla voglia di avere tutto e subito, lasciandoci trascinare dagli egoismi corporativi territoriali e dagli interessi esclusivamente economici, senza un razionale e lungimirante pensiero legato ad un’unica cabina di regia non si potranno attuare quelle scelte prioritarie utili alla salvaguardia della salute e ad una progressiva ripresa e crescita delle attività economiche.

