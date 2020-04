Tutto fermo fino al 4 maggio

Il premier e i ministri vedono governatori, Colao e scienziati E ribadiscono: tutto fermo fino al 4, ripresa “coordinata e uniforme“.

(di Luca De Carolis e Paola Zanca – Il Fatto Quotidiano) – Le “quattro D” della Lombardia, il decalogo della Toscana, la fase 2 che in Veneto è già cominciata, la Campania pronta a chiudere i confini. A ogni governatore la sua ripartenza, almeno nelle dirette Facebook e sui giornali.

Poi ieri, davanti agli schermi dei computer in videocollegamento, hanno tutti convenuto – chi più, chi meno controvoglia – che non è il momento delle “fughe in avanti” e che “si procede insieme”.

È l’obiettivo che il governo ha sin dall’inizio: misure “coordinate e omogenee” su tutto il territorio nazionale per evitare discriminazioni, concorrenza sleale e anche le rivendicazioni delle Regioni eventualmente penalizzate. Ed è quello che ieri il premier Giuseppe Conte ha ribadito anche nel confronto con Vittorio Colao, alcuni membri della sua task force e due rappresentanti del comitato tecnico-scientifico, che pure continuano a raccomandare prudenza e gradualità.

Anche a loro Conte, accompagnato dai capidelegazione Dario Franceschini e Alfonso Bonafede e dal sottosegretario Riccardo Fraccaro, ha ribadito il modello dei “criteri nazionali uniformi”, così come stabilito negli ultimi decreti del presidente del Consiglio. Quello in vigore scade il 3 maggio e sul tavolo non ci sono anticipazioni, al netto di qualche settore del manifatturiero, secondo la logica delle “filiere” che ha ormai di fatto superato lo schema dei codici Ateco, mai rigido nemmeno all’inizio. Come al solito, infatti, va ricordato che molte aziende operative lo sono già: tutte quelle con i codici Ateco autorizzati e le 120 mila in deroga, a cui da domani andranno ad aggiungersi altri colossi come Fincantieri (la Fiom ha già proclamato uno sciopero, però), Gucci, Electrolux e Whirlpool che hanno siglato con i lavoratori accordi per riprendere la produzione in sicurezza.

Resta incessante il pressing di Confindustria, che ancora ieri ha ribadito che il 59 per cento delle imprese ha problemi di gestione, a cominciare dalla mancanza di liquidità. Non è un caso che il sindacato dei bancari ieri abbia espresso la sua preoccupazione per la giornata di domani, quando gli sportelli riapriranno e si “potrebbe generare tensione fra i clienti che si recheranno nelle filiali, sfociando in fenomeni di violenza che già sono stati registrati”. Si riferiscono ai clienti che chiedono lumi sul fondo di garanzia e sugli anticipi degli ammortizzatori sociali, visto che – ammettono gli stessi sindacati – “alcune banche non hanno predisposto le circolari interne né hanno modificato le procedure per poter accogliere le richieste da parte della clientela.”

È questo il Paese che si avvia al cinquantesimo giorno di lockdown. Per altre due settimane almeno, le regole rimarranno le stesse, al netto di un possibile allungamento della distanza delle corsette, che potranno estendersi a 500 metri da casa. Poca roba, visto che del futuro non c’è certezza: la relazione della task force guidata da Colao – quella che dovrebbe indicare soluzioni pratiche alla convivenza con il virus – è ancora in fase di stesura e non sembra di imminente pubblicazione.

Fino all’ultimo, la questione chiave resterà il “controllo della risalita”: i dati diffusi ieri dalla Protezione civile parlano di 2733 ricoverati (79 in meno del giorno prima) e di 482 decessi, mentre i guariti aumentano di 2.200 unità. Con oltre 61mila tamponi fatti, resta comunque un incremento di 809 positivi.

La ripresa “delle attività industriali, della logistica e dei trasporti”, ha ricordato ancora ieri palazzo Chigi, deve tener conto della “curva epidemiologica” per evitare “che si tornino ad affrontare situazioni di sovraccarico delle strutture ospedaliere”.